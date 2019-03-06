poliziadistato : Roma 20 arresti a borgata “Quartaccio” per traffico stupefacenti Nel 2015 le indagini del Commissariato Primavalle… - borghi_claudio : @DAmboldi Boh, un'infrastruttura non puoi sapere quanto sarà utilizzata sulla base del traffico in assenza dell'inf… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 06-03-2019 ore 10:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
Traffico Roma del 06-03-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 6 MARZO 2019 ORE 09:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO B SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CAREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE DALLA BUFALOTTTA ALLA TIBURTINA E PIU AVANTI PER Traffico TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’ANAGNINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALL’AURELIA A TRATTI FINO ALLA PONTINA E DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA CI SONO FILE SUL ...
Traffico Roma del 06-03-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 6 MARZO 2019 ORE 09:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO B SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CAREGGIATA INTERNA DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA TIBURTINA E DALLA CASILINA ALL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA PISANA ALLA C. COLOMBO E DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA Traffico INCOLONNATO PER UN INCIDENTE PRECEDENTE SUL TRATTO URBANO ...
Traffico Roma del 06-03-2019 ore 09 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE CAREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA A TRATTI FINO ALLA PONTINA E CODE PER Traffico DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD ALLA TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA PISANA ALLA VIA DEL MARE E DALL’AS CASILINA ALLA TIBURTINA Traffico INCOLONNATO PER INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO TRA IL RACCORDO ED IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST. SI STA IN CODA SU QUEST’ULTIMA DALLA ...
Traffico Roma del 06-03-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 6 MARZO 2019 ORE 08:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO B PROCEDERE CON CAUTELA LUNGO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DOVE CI SONO RALLENTAMENTI PER LAVORI DI MANUTEZIONE CON RIDUZIONE DELLA CARREGGITA VERSO LA PINETA SACHETTI RALLENTAMENTIPE R Traffico SULLA VIA FLAMINIA ALLA’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE DIREZIONE CENTRO. UN INCIDENTE FA ...
Traffico Roma del 06-03-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 6 MARZO 2019 ORE 08:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO B RALLENTAMENTIPE R Traffico SULLA VIA FLAMINIA ALLA’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE DIREZIONE CENTRO. SULLA STATALE 148 PONTINA SI PROCEDE A RILENTO DALLO SVINCOLO MONTE D’ORO A VIA DI DECIMA E DA TOR DE CENCI A VIALE OCENAO ATLANTICO IN DIREZIONE Roma. SUL RACCORDO ANULARE ...
Traffico Roma del 06-03-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI 6 MARZO 2019 ORE 07:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO B BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. BREVI RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA ALLA’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE DIREZIONE CENTRO. SULLA STATALE 148 PONTINA SI PROCEDE A RILENTO DALLO SVINCOLO MONTE D’ORO A VIA DI DECIMA DIREZIONE Roma. SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO E ...
Traffico Roma del 05-03-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 5 MARZO 2019 ORE 19:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO LA CICOLAZIONE STA TORNANDO ALLA NORMALITA’. RIMANGONO DEI DISAGI NEL QUADRANTE SUD DELLA CAPITALE. SI RALLENTA ANCORA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA GLI SVINCOLI DELLA Roma-FIUMICINO E DELLA VIA DEL MARE ED IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA LAURENTINA E VIA PONTINA. PROPRIO A ...
Traffico Roma del 05-03-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 5 MARZO 2019 ORE 19:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO LA CICOLAZIONE STA TORNANDO ALLA NORMALITA’ SI RALLENTA ANCORA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA GLI SVINCOLI DELLA Roma-FIUMICINO E DELLA VIA DEL MARE. ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO TROVIAMO ANCORA DEI RALLENTAMENTI DA CORSO DI FRANCIA SINO A VIALE DELLA MOSCHEA, IN DIREZIONE DI ...
Traffico Roma del 05-03-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 5 MARZO 2019 ORE 19:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO LA CICOLAZIONE STA TORNANDO ALLA NORMALITA’ SI RALLENTA ANCORA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA GLI SVINCOLI DELLA Roma-FIUMICINO E DELLA VIA DEL MARE. ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO TROVIAMO ANCORA DEI RALLENTAMENTI DA CORSO DI FRANCIA SINO A VIALE DELLA MOSCHEA, IN DIREZIONE DI ...
Traffico Roma del 05-03-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 5 MARZO 2019 ORE 18:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico INTENSO E A TRATTI RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA VIA LAURENTINA E VIA TUSCOLANAA, SI RALLENTA ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DI VIA TIBURTINA. SU VIA DEL FORO ITALICO SI STA IN CODA DA CORSO DI FRANCIA SINO ...
Traffico Roma del 05-03-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 5 MARZO 2019 ORE 18:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico INTENSO E A TRATTI RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA VIA LAURENTINA E VIA TUSCOLANAA, SI RALLENTA ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DI VIA TIBURTINA. SU VIA DEL FORO ITALICO SI STA IN CODA DA CORSO DI FRANCIA SINO ...
Traffico Roma del 05-03-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 5 MARZO 2019 ORE 17:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico INTENSO E A TRATTI RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LA Roma-FIUMICINO E VIA TUSCOLANA, SI RALLENTA ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CENTRALE DEL LATTE E VIA TIBURTINA. SU VIA DEL FORO ITALICO SI STA IN CODA DA CORSO DI FRANCIA SINO A VIALE DELLA MOSCHEA, IN ...
Traffico Roma del 05-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 5 MARZO 2019 ORE 17:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico INTENSO E RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA LA Roma-FIUMICINO E VIA LAURENTINA. SU VIA DEL FORO ITALICO SI STA IN CODA DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA MENTRE SI RALLENTA TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLO ...
Traffico Roma del 05-03-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 5 MARZO 2019 ORE 16:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA SI STA IN CODA TRA GLI SVINCOLI DI VIA CRISTOFORO COLOMBO E DI VIA LAURENTINA. INCOLONNAMENTI POI SU VIA CILICIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI. ALTRE CODE IN VIA DI PORTA FURBA, MA QUI DOVUTE AD UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’INCROCIO CON VIA DEGLI ANGELI. IN ...
Traffico Roma del 05-03-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 5 MARZO 2019 ORE 15:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE E SENZA PARTICOLARI DISAGI SULLA RETE STRADALE RomaNA. SI STA PERO’ IN CODA IN VIALE CORTINA D’AMPEZZO ALL’ALTEZZA DI VIA ROCCARASO, IN DIREZIONE DI VIA CASSIA. RALLENTAMENTI POI SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DEL GRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. Traffico RALLENTATO SU ...