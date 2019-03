Real Madrid-Ajax | il commento del tifoso Joel Embiid | ' Compriamo Hazard'

Real Madrid - Solari non si dimette : “E’ stata una serata storta” : Real Madrid Solari – Ieri sera, il Real Madrid ha vissuto una brutta serata che, con molta probabilità, ha segnato la fine di un ciclo. Dopo il risultato della gara d’andata, la partita con l’Ajax, al Bernabeu, doveva essere scontata, ma invece i pluricampioni d’Europa sono caduti sotto lo splendido gioco del club di Amsterdam. […] L'articolo Real Madrid, Solari non si dimette: “E’ stata una serata ...

Il Real Madrid saluta dopo tre anni la Champions League. L'Ajax vince 1-4 : Prima o poi doveva succedere. E forse non poteva che accadere in questa stagione iniziata in estate con una brezza di fine d'un epoca e continuata con un sapore di smobilitazione, di un me voy diffuso ...

Real Madrid-Ajax 1-4 VIDEO - highlights - gol e sintesi. La fine di un’era per le Merengues : Nella notte di ieri, al Santiago Bernabeu, è come se il tempo fosse tornato indietro di più di vent’anni. L’Ajax ha travolto il Real Madrid per 1-4, estromettendolo dalla corsa alla vittoria finale e impedendogli, dunque, di rivincere la Champions League per la quattordicesima volta nella propria storia. Un autentico assolo, quello della squadra di Amsterdam, che non arrivava tanto lontano nella principale competizione europea da 16 ...

Calciomercato Real Madrid : ecco i giocatori in uscita : Se in difesa i centrali potrebbero non abbandonare la barca, in quanto sul capitano Sergio Ramos, il campione del mondo Varane e il nuovo arrivato in porta Courtois si dovrebbe ripartire, gli altri ...

Crisi Real Madrid - scatta il dopo Solari : nelle quote dei bookies scala posizioni Massimiliano Allegri : L’allenatore della Juventus si è piazzato dietro Josè Mourinho nella lista stilata dai bookmakers, che vedono il toscano come il secondo favorito alla successione di Solari Da una parte il Real Madrid, alle prese con un’altra Crisi dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque partite; dall’altra, Massimiliano Allegri, il cui futuro alla Juventus è sempre più incerto. AFP/LaPresse Il momento difficile dei Blancos e i dubbi ...

Real Madrid - Butragueño : 'Duro colpo essere fuori dalla Champions' - : Questo è lo sport ma costa molto vincere una Champions League purtroppo essere fuori dai quarti di finale è un duro colpo'.

Video/ Real Madrid Ajax - 1-4 - : highlights e gol del match - Champions League - : Real Madrid Ajax, Video di gol e highlights della gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League finita 1-4 per gli olandesi.

Real fuori dalla Champions - i risultati. L'Ajax dilaga a Madrid : Borussia Dortmund-Tottenham 0-1, cronaca e tabellino Nessuna sorpresa invece a Dortmund . Con le tre reti maturate nel secondo tempo della sfida d'andata a Wembley, il Tottenham aveva ipotecato il ...

Real Madrid - Solari : "Ci è andato tutto male". I tifosi invocano Mourinho : Il Real Madrid, dopo tre Champions consecutive, abdica e lo fa nel peggiore dei modi. Al Bernabeu, con un 2-1 in trasferta da difendere, incassa 4 gol dall'Ajax e dice addio alla competizione. forte ...

Calcio - Champions League 2019 : clamoroso a Madrid - eliminato il Real! Festeggiano Ajax e Tottenham - out il Borussia : Prima serata di verdetti per gli ottavi di finale della Champions League di Calcio ed ecco che arriva la grandissima sorpresa: a Madrid il Real viene battuto sonoramente dall’Ajax, che si impone 1-4, ribalta la sconfitta per 2-1 dell’andata e passa ai quarti eliminando i campioni in carica. Tutto secondo le attese invece a Dortmund, con il Tottenham che, dopo aver già vinto la gara d’andata, prevale anche fuori casa sul ...

Impresa dell'Ajax : il Real Madrid viene eliminato dall'Europa : Dopo tre Champions League vinte di fila i ‘blancos’ abdicano, sovrastati sul piano del gioco e della velocità dai "ragazzini terribili" dell’Ajax. Un regno quasi infinito, più di mille giorni consecutivi da campioni d’Europa in carica, arriva così al capolinea. Il Real Madrid non attraversava certo un buon periodo, era infatti reduce da due sconfitte casalinghe di fila contro il Barcellona. Ma questa sconfitta interna per 4-1 contro l'Ajax ha ...

Real Madrid eliminato - l'Ajax vince 4-1 al Bernabeu e vola ai quarti : Straordinaria impresa dell'Ajax, che schianta al Bernabeu il Real Madrid, 4-1, e si prende i quarti di finale della Champioons League, eliminando i campioni in carica. Gli olandesi hanno surclassato ...

Clamoroso al Bernabeu - Ajax stellare strapazza il Real Madrid : Clamoroso al Bernabeu, anche se fino a un certo punto. L'Ajax, in un colpo solo, ribalta risultato, pronostico e ridisegna la storia della Champions League 2018-'19, eliminando i vincitori delle ultime tre edizioni. In una serata che restera' nella storia del club di Amsterdam, i giovani e rampanti 'Lancieri' impartiscono una lezione severissima ai 'Blancos' di Santiago Solari, imponendosi per 4-1 con una condotta di gara ineccepibile, ...

Real Madrid - Carvajal senza peli sulla lingua : “ci hanno ucciso - questa è una stagione di merda” : L’esterno del Real Madrid ha parlato dopo il match perso contro l’Ajax, non usando mezze misure nel definire la stagione dei blancos Il Real Madrid è fuori dalla Champions League, i campioni in carica escono agli ottavi di finale battuti senza appello da un Ajax pazzesco. Gli olandesi si impongono 1-4 al Bernabeu, lasciando solo le briciole ad una squadra capace di vincere questa competizione nelle ultime tre ...