Ppe | Weber guarda a Macron | ultimatum a Orban per evitare l’espulsione “Stop attacchi e

Germania : l’estrema destra Afd propone ‘Dexit’ - la Brexit tedesca. Weber (Ppe) : “Creano caos - non votateli” : A poche ore dal voto della Camera dei Comuni, anche in Germania – e per la prima volta in assoluto – spunta l’idea di dire addio all’Europa. A proporre la Dexit – ‘Deutschland exit‘, sulla falsariga della Brexit – è Alternative fuer Deutschland, che ha formalizzato l’ipotesi con un ‘manifesto’ firmato dai suoi 500 delegati durante il congresso nei giorni scorsi a Riesa, in ...