Non temiAMO la Matematica | a Ravarino la scienza dei numeri diventa gioco

Diciotti - atti Conte - Di Maio e Toninelli a Catania. Lega : “Non temiAMO voto online del M5s” : Sono arrivati alla Procura di Catania gli atti firmati dal premier Giuseppe Conte e dai ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, alLegati alla memoria del ministro Matteo Salvini sotto esame della Giunta per le immunità del Senato sul caso Diciotti. Con la trasmissione degli atti a Catania si andrebbe verso l’apertura di un fascicolo.Continua a leggere

M5S all'attacco di Bankitalia : si cambia - Non temiAMO poteri forti : ... azzerarli se necessario», per «mandare un messaggio ai risparmiatori traditi: lo Stato torna ad essere garante del risparmio, sciogliendo i legami incestuosi tra politica e finanza. E lo fa dopo ...

M5s non molla su Bankitalia : "Si cambia - Non temiAMO i poteri forti" : Il Movimento 5 stelle non molla la morsa su Bankitalia. "Quello che vogliamo, come Governo del cambiamento, è solo di esprimerci sui nomi dei vertici di Banca d'Italia e Consob. Ci è consentito dalla legge e lo faremo senza paura di toccare qualche potere forte". Lo afferma un post pubblicato sul blog delle Stelle "Un nuovo corso per Bankitalia".Dopo Consob, spiega M5S, ora "è il turno di Banca d'Italia, ed una cosa è ...

Vertici di Bankitalia - il M5s rilancia : "Si cambia - Non temiAMO i poteri forti" : MILANO - Soltanto ieri il leader della Lega, Matteo Salvini, aveva smorzato i toni sulle nomine in Banca d'Italia lasciando la palla nel campo del premier Giuseppe Conte e del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. A distanza di poche ore, dal blog del Movimento 5 Stelle si torna a chiedere di 'cambiare i Vertici, azzerarli se necessario' in via Nazonale. La polemica è partita con la ...

Bankitalia - M5s : Non temiAMO poteri forti : 11.51 "Cambiare i vertici, azzerarli se necessario, serve anche a mandare un messaggio ai risparmiatori traditi:lo Stato torna a essere garante del risparmio sciogliendo i legami incestuosi tra politica e finanza". E' quanto si legge in una nota M5s sul Blog delle Stelle. Nella nota si ricorda che è stato stanziato un fondo di 1,5 mld "per risarcire azionisti e obbligazionisti colpiti dal sistema finanziario". Dopo la preferenza per Savona a ...

