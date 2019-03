Milano | parte servizio consegne a domicilio con mezzo 100% puliti

Borsa Italiana oggi - Milano riparte con Wall Street. Spread stabile : Avvio di settimana altalenante per Borsa Italiana . Dopo un buona apertura e una brusca frenata a metà seduta, Milano riparte nel pomeriggio, col Ftse Mib di Piazza Affari a +0,31% a 20.758 punti. ...

L'Arabia Saudita nel cda della Scala di Milano - "non rispetta i diritti" : parte l'interrogazione a Bonisoli : Non rispetta i diritti umani". Dopo i malumori intorno all'ipotesi anticipata da Repubblica, Gasparri di Forza Italia chiede chiarimenti al ministro

Dalla Milano antirazzista parte la sfida alle destre : in Italia e in Europa : Da tempo Milano non era così bella. È un corteo imponente, una piazza meravigliosa quella che dice che occorre iniziare a scrivere una storia diversa.Si badi, non è retorica: con una sinistra politica ai minimi termini dal punto di vista della capacità organizzativa, della forza e del consenso, le piazze, la mobilitazione popolare, diventano la leva necessaria della ricostruzione. E quando le piazze parlano, i ...

A Milano la marcia People-prima le persone. Sala : "Da qui parte un'idea diversa dell'Italia" : Inclusione e pari opportunità "Una grande iniziativa pubblica per dire che vogliamo un mondo che metta al centro le persone. La politica della paura e la cultura della discriminazione viene ...

Nuovo Urban center e mostra Milano 2030 : il Comune partecipa alla XXII Triennale : Milano partecipa alla prestigiosa XXII Esposizione Internazionale della Triennale di Milano inaugurando la nuova sede dell’Urban center e, al suo

Il ritorno di Lele sul palco dei Negramaro a Milano - video in Cosa c’è dall’altra parte con Giuliano Sangiorgi : Dopo aver partecipato al debutto alla data zero di Rimini è apparso anche al Mediolanum: il ritorno di Lele sul palco dei Negramaro a Milano per il primo dei due concerti in città è stato accolto con l'abbraccio entusiasta e commosso del pubblico. Mercoledì 27 febbraio la band si è esibita al Mediolanum Forum di Assago nell'ambito dell'Amore che Torni Tour Indoor 2019, la tournée nei palasport italiani che fa seguito a quella estiva negli ...

A Milano parte la Ztl più grande d'Italia - riguarda il 70% del territorio comunale : Stop alle auto più inquinanti in quasi tutto il territorio di Milano. Dalle 7,30 del 25 febbraio è partita nel capoluogo lombardo la prima fase della cosiddetta "Area B". Si tratta della zona a traffico limitato più grande d'Italia, che riguarda oltre il 70% del territorio del comune, per "il contenimento dell'inquinamento atmosferico". Da oggi nel perimetro dell'Area B non possono entrare gli automezzi a benzina Euro 0, ...

A Milano parte la Ztl più grande d’Italia : Da oggi lunedì 25 febbraio è attiva a Milano l’Area B che vieta l’ingresso ai veicoli benzina Euro 0 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e alle moto a due tempi Euro 0, 1 dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, esclusi i festivi. Milano cambia aria dunque e accende la Ztl più grande d’Italia che delinea, all’interno del perimetro urbano, circa il 72% dell’intero territorio comunale, un’area a basse emissioni inquinanti. Si tratta ...

Area B Milano : dal 25 febbraio parte la rivoluzione del traffico contro l'inquinamento : Da lunedì 25 febbraio, a Milano, parte la rivoluzione dell'Area B e per gli automobilisti che hanno delle vetture vecchie e molto inquinanti il rischio è di pagare un conto molto salato. L'Area B è una zona a traffico limitato che comprende gran parte della città di Milano (circa il 72% della città) in cui le vetture più inquinanti non possono circolare. Il divieto sarà in vigore dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30, esclusi i festivi. Ma ...