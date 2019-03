Lombardia | con Arca in due mesi risparmi per 37 mln

Reddito - l’incognita dell’impatto sulle regioni. Il caso Lombardia : politica attiva da record - ma con un debito di 40 milioni : Il Reddito di cittadinanza è ai nastri di partenza. Mercoledì 6 marzo si accendono i motori. Non tutte le criticità sono risolte, aumentano semmai quelle segnalate sull’impatto tra lo strumento di politica attiva nazionale e quelli locali. Il caso più emblematico arriva dalla Lombardia. Stando alle previsioni, la regione più ricca d’Italia dovrebbe essere terza per sussidi. Il suo strumento principe nel settore del collocamento è la “dote unica ...

Scuola - offerte di lavoro : 2 bandi di concorso in Lombardia per educatori asilo nido : Il Comune di Casalpusterlengo (provincia di Lodi) ha pubblicato un bando di selezione, per soli esami, per l’assunzione a tempo parziale e determinato di 3 educatori asilo nido (Categoria C1 d’accesso, CCNL Comparto Funzioni Locali). L’attività si svolgerà nell’arco di 18 ore settimanali lavorative. A Casalpusterlengo bando per educatori di asilo nido, scadenza 13 marzo Le domande andranno inoltrate entro e non oltre il giorno 13 ...

Corsi-Concorsi AUSL - ASREM e altri tra Lombardia - Lazio - Toscana e Molise : La Gazzetta Ufficiale ha divulgato nuovi bandi di concorso pubblico a nome dell'azienda unità sanitaria locale, dell'ASREM, dell'azienda socio sanitaria territoriale dei Sette Laghi, del Comune di Lurate Caccivio, dell'Ordine interprovinciale dei chimici e fisici, dell'istituto zooprofilattico sperimentale, della libera università internazionale degli studi sociali e della scuola IMT Alti Studi, per l'immissione di profili professionali in grado ...

Lombardia : Terzi - 'collaborazione con Toninelli per migliorare trasporto' : Milano, 1 mar. (AdnKronos) - "L'incontro con il ministro ai Trasporti Danilo Toninelli si è svolto all'insegna della reciproca collaborazione ed è servito per affrontare alcune questioni importanti che riguardano il trasporto pubblico in Lombardia". Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutt

Lombardia : martedì Consiglio - si discute di RdC e farmaci online : Milano, 1 mar. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi ha convocato per martedì 5 marzo, dalle 10 alle 19, seduta di Consiglio regionale. All’ordine del giorno sono stati iscritti question time, interpellanze e mozioni. I documenti che andranno al vaglio

Lombardia : Toninelli - 'bene incontro con Terzi - massima attenzione su tpl' : Roma, 1 mar. (AdnKronos) - "Questa mattina ho incontrato l'assessore lombardo ai Trasporti, Claudia Maria Terzi, per fare il punto della situazione su alcuni nodi cruciali circa il rilancio del trasporto pubblico locale. Un faccia a faccia proficuo che si inserisce in un percorso di dialogo costrutt

Lombardia : Corte Conti sequestra un milione di euro a Marco Milanese : Milano, 27 feb. (AdnKronos) - È stato autorizzato e confermato dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Lombardia il sequestro conservativo chiesto dalla procura regionale per un milione di euro nei confronti dell’ex deputato e consigliere politico del ministro Giulio Tremonti, Mar

Lo sciopero dei pacchi : perché i driver Amazon hanno bloccato le consegne in Lombardia : sciopero e presidio davanti alla sede milanese del colosso dell'e-commerce: ecco quali sono i motivi che hanno scatenato la...

Clima : la Lombardia si candida a ospitare la Conferenza mondiale COP26 : La Lombardia si candida ad ospitare la COP26, la Conferenza mondiale sui cambiamenti Climatici del 2020. Nell’aula del Consiglio regionale, l’assessore all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo ha annunciato che il presidente della Regione Lombardia “ha gia’ mandato una lettera” al governo “per chiedere che la COP26 sia ospitata in Lombardia“. Cattaneo ha sottolineato: “Il governo ha parlato di ...

Amazon : sciopero dei driver - oggi niente consegne in Lombardia : I sindacati denunciano carichi di lavoro troppo pesanti. L'azienda di e-commerce: 'le consegne fatte attraverso piccole e medie imprese che devono rispettare il Codice di condotta dei fornitori e ...

Amazon - stop alle consegne in Lombardia : corrieri in sciopero : consegne per Amazon (Bartek Sadowski/Bloomberg) stop alle consegne di Amazon in Lombardia il 26 febbraio 2019. Hanno dichiarato sciopero nuovamente i corrieri che lavorano nella filiera del colosso dell’ecommerce per opporsi ai ritmi e alle condizioni di lavoro. Intanto, per le ore 10 è prevista una manifestazione dei driver con un presidio sotto gli uffici milanesi della compagnia americana. A guidare la mobilitazione ci saranno anche le sigle ...

Amazon - martedì 26 febbraio sciopero delle consegne in Lombardia : Amazon, martedì 26 febbraio sciopero delle consegne in Lombardia I driver della Regione incrociano le braccia e manifestano con un presidio sotto gli uffici della sede milanese del gruppo statunitense. Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti: "Ritmi di lavoro estenuanti". L'azienda: "Compensi ...

Amazon - martedì 26 febbraio sciopero delle consegne in Lombardia | : Il 26 febbraio i driver della Regione incrociano le braccia e manifestano con un presidio sotto gli uffici della sede milanese del gruppo statunitense. Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti: "Ritmi di ...

Amazon - domani sciopero delle consegne in Lombardia : Amazon, domani sciopero delle consegne in Lombardia Il 26 febbraio i driver della Regione incrociano le braccia e manifestano con un presidio sotto gli uffici della sede milanese del gruppo statunitense. Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti: "Ritmi di lavoro estenuanti". L'azienda: "Compensi ...