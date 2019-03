Lecce | 72enne muore al pronto soccorso | indagati 7 medici

Blastingnews

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Giovedì scorso, nell'ospedale diVito Fazzi, ha perso la vita uncardiopatico di Surbo () che nella serata di mercoledì era stato dimesso dalcon la prescrizione di una cura da svolgere a casa. In seguito alla morte e alla querela da parte dei familiari, sono stati iscritti nel registro deglidella struttura ospedaliera.La cronaca drammatica dei fatti La vittima, secondo quello che raccontano i familiari, si era presentata aldell'ospedale dinella notte tra il 27 e 28 febbraio. Dopo le visite, analisi e accertamenti di rito, l'anziano sarebbe stato dimesso con la prescrizione di una terapia che si poteva seguire a casa. La mattina del 28 febbraio, il medico curante decide di rimandare l'anziano all'ospedale con la raccomandazione di un ricovero. L'anziano quindi, si presenta di nuovo al, ma ...

