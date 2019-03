Julen | i soccorritori accusati | «L' hanno ucciso» L' autopsia smentisce | «Non ci sono

Julen - accusa choc ai soccorritori del bimbo morto nel pozzo : «Potrebbero averlo ucciso loro» : Julen Rosellò, il bimbo di due anni morto dopo essere caduto in un pozzo nello scorso gennaio a Totalàn (Malaga), in Spagna, potrebbe essere stato ucciso da uno dei mezzi utilizzati dai...

Spagna - il racconto dei soccorritori di Julen : “Non siamo eroi” : Gli otto membri della Squadra di soccorso che hanno partecipato al recupero del piccolo Julen, morto a seguito della caduta in un pozzo di prospezione a Totalan, nel sud della Spagna, sono “sopraffatti, stanchi e desiderosi di tornare alla normalità” e non si sentono eroi: lo ha dichiarato Sergio Tunon, l’ingegnere capo, per 6 anni direttore tecnico della squadra, che oggi ha risposto alle domande dei giornalisti. “Noi di ...

Julen è morto : i soccorritori spagnoli hanno individuato il corpo del bambino nel pozzo : Il piccolo Julen, due anni, è precipitato in un profondo pozzo nella regione di Totalan, vicino Malaga, in Spagna, da domenica scorsa. Inutili sono stati molti giorni di scavi disperati e affrettati nel tentativo di salvarlo e recuperarlo in vita. Stanotte i soccorsi sono riusciti a raggiungerlo, ma il bambino è stato trovato già deceduto. Il dramma di Julen e della sua famiglia Il piccolo Julen è il secondogenito di Vicky e José, che hanno già ...

Totalán (Spagna) : il piccolo Julen non ce l'ha fatta - trovato senza vita dai soccorritori : Il piccolo Julen, che il pomeriggio del 13 gennaio 2019 era caduto in un pozzo mentre giocava, a Totalán, in provincia di Malaga e che tutti, soprattutto i genitori, aspettavano di ritrovare in vita, purtroppo non ce l'ha fatta. I soccorritori sono riusciti a giungere dal piccolo alle ore 1:25 di oggi, 26 gennaio, dopo ben 13 giorni dall'inizio della sciagura. Dal momento in cui un passante si era accorto di quello che era avvenuto è iniziato un ...

Spagna - esplosa l’ultima carica : pochi centimetri separano i soccorritori da Julen : Mancano pochissimi centimetri per raggiungere il piccolo Julen, il bimbo di due anni caduto in un pozzo nei dintorni di Malaga, in Spagna, il 13 gennaio scorso. I tecnici, che stanno scavando un tunnel orizzontale per raggiungerlo, hanno fatto detonare l'ultima micro carica. Manca davvero poco per raggiungere il bambino.Continua a leggere

Spagna - i soccorritori vicini a Julen. Il bambino nel pozzo dal 13 gennaio : Proseguono senza sosta a Totalan, vicino a Malaga, i lavori per recuperare il piccolo Julen, il bimbo di due anni caduto in un pozzo di prospezione il 13 gennaio scorso: nelle ultime 15 ore le squadre di soccorso stanno cercando di completare la galleria di collegamento tra il pozzo e il tunnel parallelo realizzato negli ultimi giorni, scavando i 3...

Bimbo caduto nel pozzo. I soccorritori non riescono a raggiungere Julen : Un paio di ore con i minatori che lavorano a una distanza compresa tra 85 e 60 centimetri. Ora tutto dipende dal terreno e dalla montagna, ma ci sono solo poche ore per arrivare al bambino. Nessuna nuova informazione, scrive La Vanguardia, i minatori hanno riscontrato qualche tipo di problema nella fase di scavo. In quell’ultima sezione, i minatori avrebbero trovato di nuovo pietre dure e sicuramente il Tedax doveva intervenire per procedere ...

Julen - bimbo caduto nel pozzo : soccorritori arrivati a 50 centimetri : I soccorritori impegnati nel recupero di Julen, il bambino spagnolo caduto in un pozzo lungo oltre 100 metri il 13 gennaio mentre giocava lontano dai genitori nella periferia di Malaga, si trovano a 50 centimetri dal presunto luogo in cui è il piccolo. I soccorritori stanno scavando a mani nude, aiutandosi con delle microcariche esplosive, un minitunnel in orizzontale per cercare di raggiungere il punto in cui Julen è ormai rinchiuso da quasi ...

