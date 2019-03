Isola | il sospetto choc | ' Un accordo tra Fabrizio Corona e Riccardo Fogli'

Isola dei Famosi - il sospetto di un 'accordo' dietro lo sfregio a Fogli : la bomba di Dandolo : Sta facendo scalpore il caso Fogli-Corona scoppiato all' Isola dei Famosi 2019. L'ex re dei paparazzi, in un collegamento con l'Honduras, ha rivelato al naufrago Riccardo Fogli di essere in possesso ...

Isola dei Famosi - il sospetto di un "accordo" dietro lo sfregio a Fogli : la bomba di Dandolo : Sta facendo scalpore il caso Fogli-Corona scoppiato all’Isola dei Famosi 2019. L’ex re dei paparazzi, in un collegamento con l’Honduras, ha rivelato al naufrago Riccardo Fogli di essere in possesso delle prove che inchioderebbero la giovane moglie Karen Trentini e Giampaolo Celli, il presunto amante

Alessia Marcuzzi incinta? All'Isola dei famosi un pancino sospetto : L"outfit scelto da Alessia Marcuzzi durante la sesta puntata de L"Isola dei famosi 2019 ha scatenato il gossip su una presunta gravidanza.La conduttrice, che ha indossato un abito nero aderente arricchito da spilloni color oro, ha messo in evidenza un pancino che ha immediatamente fatto mormorare il web. La Marcuzzi, nota per il suo fisico statuario, non aveva mai mostrato - almeno fino alla serata del 20 febbraio - forme tondeggianti. Che sia ...