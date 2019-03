F1 – Primo scontro in casa Ferrari tra Vettel e Binotto | ma si tratta di… calcio | Seb

Pattinaggio artistico - Four Continents 2019 : per la danza è arrivata l’ora della verità; Primo scontro tra Hubbell-Donohue e Weaver-Poje : La ventesima edizione del Trofeo dei Quattro Continenti, importantissima competizione di Pattinaggio artistico quest’anno in scena dal 4 al 10 febbraio in California (USA) presso l’Honda Center di Anaheim, sarà molto interessante per ciò che concerne le gerarchie nella specialità della danza sul ghiaccio degli atleti extraeuropei. La gara si preannuncia già molto entusiasmante per via dello scontro tra le le due coppie più quotate, ...