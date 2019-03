Bologna | morto il bimbo caduto dal carro di Carnevale

Bologna - è morto il piccolo Gianlorenzo di 2 anni e mezzo : ieri era caduto da un carro di Carnevale : Il piccolo è deceduto oggi pomeriggio all'Ospedale Maggiore.Continua a leggere

Bologna - bimbo caduto da carro è morto : 18.54 E' morto il bambino che ieri era caduto da un carro allegorico a una sfilata a Bologna durante il 'martedì grasso'. Il piccolo aveva due anni e mezzo. Dopo l'incidente,avvenuto in via Indipendenza, la tradizionale sfilata del 'Carnevale dei bambini' era stata sospesa. Il bimbo,portato all'ospedale Maggiore, era in gravissime condizioni. Era sul carro con la mamma quando è scivolato battendo la testa, poi travolto dal pesante mezzo. La ...

Bologna - morto in moto. Svolta a 12 anni dall'incidente : Bologna, 28 febbraio 2019 - Di nuovo sotto accusa, di nuovo sotto la lente per quell' incidente avvenuto 12 anni fa e in cui perse la vita un dentista . E a portarlo ancora una volta davanti a un ...

Andrea - morto in casa a Bologna a 28 anni : a ucciderlo un mix di eroina e ketamina : Andrea Silvio Rocchetto, 28enne di origine calabrese, è stato trovato morto due giorni fa in un appartamento di via Zamboni, nel cuore della zona universitaria di Bologna. Il giovane era arrivato nel capoluogo emiliano per trascorrere alcuni giorni insieme agli amici.Continua a leggere

Bologna. Giallo in via dell’Arcoveggio : anziano di 83 anni trovato morto in cortile : E’ mistero in via dell’Arcoveggio. Il cadavere di un anziano di 83 anni è stato trovato venerdì pomeriggio nel cortile

Neonato morto e madre grave : il Ministro Grillo invia ispettori all’ospedale Maggiore di Bologna : Il Ministro della Salute, Giulia Grillo, invierà un’ispezione ministeriale per fare chiarezza sul grave caso della donna 33enne ricoverata in terapia intensiva all’Ospedale Maggiore di Bologna, dopo un parto cesareo alla 32esima settimana di gravidanza effettuato in urgenza. Il bambino non è sopravvissuto, mentre le condizioni della madre, inizialmente molto critiche, sono in miglioramento, ricorda il ministero in una nota. Il ...

Grave dopo cesareo a Bologna - bimbo morto : ANSA, - Bologna, 3 FEB - Una donna di 33 anni, alla 32/a settimana di gravidanza, dopo un parto cesareo in urgenza avvenuto nella notte, versa in gravi condizioni per un'infezione respiratoria e ...