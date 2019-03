Atp Finals | via libera all' iter per il finanziamento rapido | Torino torna a sperare

Atp Finals - “Torino non molla” : parola della sindaca Appendino : ATP Finals, Torino non intende mollare la presa, la sindaca Appendino ha dichiarato che sta facendo il possibile per portare l’evento in Italia “Credo che la presa di posizione pubblica del vicepremier Di Maio possa rafforzare nell’ambito di una scelta che deve essere del Governo. Continueremo a seguire la questione e a far sentire la voce della citta’ facendo tutto il necessario finché sarà possibile per continuare ...

Tennis - Adriano Panatta : “Capisco le complicazioni sulle Atp Finals in Italia”. Luigi Di Maio : “Lavoriamo all’obiettivo” : Continua a tenere banco la questione della sede delle ATP Finals dal 2021 in avanti, e in particolare tutto ciò che si riferisce alla candidatura di Torino per ospitarle in un arco di tempo di cinque anni, una volta terminata l’attuale era di Londra. In particolare, sono un esponente della politica e uno dello sport a parlarne. Sul fronte politico, è Luigi Di Maio, attuale vicepremier, a dare un segnale, condividendo un messaggio della ...

Panatta incorona Federer e sulle Atp Finals : “sarebbe bello - ma capisco il governo” : ATP Finals, la corsa di Torino sembra essersi arenata dopo l’intervento del governo: Adriano Panatta ha detto la sua in merito alla candidatura Il braccio di ferro tra Governo e Torino ha frenato la corsa alle ATP Finals del capoluogo piemontese, nonostante l’impegno della sindaca pentastellata Appendino. A tal proposito, è intervenuta una delle icone del tennis italiano, Adriano Panatta. Quest’ultimo ha parlato ...

Tennis - Atp Finals Torino. Parla Appendino : “Il Governo va avanti con la candidatura” : Non è ancora detta l’ultima parola. Sembrava tutto finito, invece una nuova porta si è riaperta. Oggi infatti il sindaco di Torino, Chiara Appendino, ha Parlato per quanto riguarda le ATP Finals di Tennis che dal 2021 al 2025 si sarebbero dovute disputare nel capoluogo piemontese. Queste le parole come riportate dall’ANSA: “C’è l’interesse del Governo ad andare avanti. Ringrazio il Ministro Di Maio. Siamo positivi sul ...

Atp Finals in Italia - Appendino apre un nuovo spiraglio : “Di Maio mi ha confermato l’interesse del governo” : Le ATP Finals a Torino? La sindaca del capoluogo piemontese, Chiara Appendino, fa sperare sulla candidatura dal 2021 al 2025 Le ATP Finals potrebbero approdare presto in Italia e più precisamente a Torino. La sindaca del capoluogo piemontese, Chiara Appendino, ha reso noto l’interesse per la candidatura ad ospitare il torneo tennistico maschile dal 2021 al 2025. Parlando a margine della presentazione del Fondo Nazionale innovazione ...

Atp Finals : Appendino - governo va avanti : ANSA, - TORINO, 4 MAR - Di Maio "mi ha confermato l'interesse del governo ad andare avanti" sulla candidatura di Torino per ospitare le Atp finals di tennis dal 2021 al 2025. Lo rivela la sindaca, ...

Atp Finals : Appendino - governo va avanti : ANSA, - TORINO, 4 MAR - Di Maio "mi ha confermato l'interesse del governo ad andare avanti" sulla candidatura di Torino per ospitare le Atp finals di tennis dal 2021 al 2025. Lo rivela la sindaca, ...

Atp Finals - proroga scaduta : la candidatura di Torino appesa a un filo : ... l appello della sindaca Chiara Appendino che, dopo il no della scorsa estate alle Olimpiadi invernali, vede allontanarsi l opportunit di ospitare uno dei tornei di tennis pi importanti al mondo. Un ...

Guarda un po' a Torino non si terranno le Atp Finals. Appendino parla di 'sabotaggio'... : E come non potrebbe esserlo considerando che i complotti sono dietro ogni angolo, nella contorta mentalità politica della compagine politica che guida, si fa per dire, Torino? Intanto, per iniziare, ...

Bufera Atp Finals - il sindaco di Torino Appendino chiarisce : “mi hanno lasciata sola - ma non mi dimetto” : Torino, Chiara Appendino non si dimetterà dalla carica di sindaco nonostante il caos a seguito della candidatura saltata per le ATP Finals “Smentisco assolutamente le mie dimissioni“. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino a chi le domandava se è pronta a un gesto eclatante nel caso non arrivassero dal governo le garanzie necessarie per sostenere le Atp di tennis. “Continuerò a lavorare nell’interesse della ...

Atp Finals : Appendino - 'no' una pugnalata : Il governo dica se sostiene o meno la candidatura di Torino alle Atp Finals. A chiederlo, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti, è la sindaca Chiara Appendino. "Non ...

Atp Finals – Crolla la candidatura di Torino - la delusione della sindaca Appendino : “pugnalata dal Governo - abbiamo fatto il possibile” : Torino costretta a rinunciare alle ATP Finals a causa del mancato appoggio economico da parte del Governo: la sindaca Appendino non nasconde la sua delusione L’atteso appoggio economico del Governo non è arrivato. Torino sarà costretta a rinunciare alla sua candidatura come città ospitante le ATP Finals per i prossimi 5 anni. Comune, regione e imprenditori del territorio avevano raccolto 25 dei 78 milioni necessari per sostenere la ...

Un’altra pugnalata allo sport italiano - dopo le Olimpiadi saltano anche le Atp Finals : il silenzio del Governo boccia la candidatura di Torino : Il Governo non si espone sulle ATP Finals, manca l’appoggio economico necessario a sostenere la candidatura di Torino come sede ospitante: dopo le Olimpiadi, l’Italia rinuncia ad un altro grande evento di portata mondiale La storia si ripete in maniera alquanto triste. In passato era arrivato il secco no per le doppia (prima tripla) candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi Invernali, adesso a subire le conseguenze ...

Torino trova 10 milioni per le Atp Finals - Appendino : "Ora tocca al governo" : A molti era sembrata una provocazione. Quasi uno sberleffo: le Atp finals di tennis non si possono organizzare soltanto a spese dello Stato, diceva qualche giorno fa il sottosegretario Giancarlo ...