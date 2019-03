Amici Serale 2019 news | Loredana Bertè torna nel programma

«Amici 18» : Ermal Meta e Fabrizio Moro al serale? : Sanremo 2018: Fabrizio Moro ed Ermal MetaSanremo 2018: Fabrizio Moro ed Ermal MetaSanremo 2018: Fabrizio Moro ed Ermal MetaSanremo 2018: Fabrizio Moro ed Ermal MetaSanremo 2018: Fabrizio Moro ed Ermal MetaSanremo 2018: Fabrizio Moro ed Ermal MetaSanremo 2018: Fabrizio Moro ed Ermal MetaSanremo 2018: Fabrizio Moro ed Ermal MetaSanremo 2018: Fabrizio Moro ed Ermal MetaSanremo 2018: Fabrizio Moro ed Ermal MetaSanremo 2018: Fabrizio Moro ed Ermal ...

Loredana Bertè al Serale di Amici 18 : cosa farà con Maria De Filippi : Amici 18: Loredana Berté torna da Maria De Filippi al Serale Mancano ancora alcune maglie verdi da assegnare, ma Maria De Filippi ha deciso di creare una certa suspance per quanto riguarda il meccanismo del Serale di Amici 18, in onda da sabato 30 marzo, salvo ovviamente imprevisti dell’ultimo minuto e, quindi, spostamenti nel palinsesto. Se continuano i rumors sui direttori artistici, il settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola questa ...

Amici 18 : anticipazioni e professori daytime-serale in streaming e TV : Amici 18: anticipazioni e professori daytime-serale in streaming e TV Diretta TV e streaming Amici, quando inizia su Canale 5 Dopo la finale del 18 giugno, che ha visto vincitore il giovane Irama, il Talent Show condotto da Maria De Filippi è pronto a tornare. La diciassettesima edizione di Amici avrà inizio lunedì 29 ottobre con la prima fase delle selezioni. I casting andranno in onda alle 13.50, su Real Time. Il daytime, attesissimo, verrà ...

Loredana Bertè al serale di Amici di Maria De Filippi? Ultimi aggiornamenti sull’indiscrezione : L'indiscrezione su Loredana Bertè al serale di Amici di Maria De Filippi circola ormai da mesi. La ricordiamo su Tvblog nel mese di dicembre 2018 ed oltre a quello dell'artista spuntava il nome di Marco Masini, entrambi vociferati tra i giudici della nuova edizione del programma TV guidato da Maria De Filippi. Le prime conferme sul cast del serale di Amici di Maria De Filippi sono ormai alle porte. Due video condivisi sui social ...

Amici Serale - scelti nuovi coach : saranno entrambi maschi - forse si tratta di Meta e Moro : Maria De Filippi è tornata a lavorare per la prossima edizione del serale di Amici, il fortunato talent show in onda su Canale 5 e giunto alla sua diciottesima stagione di messa in onda. In queste settimane, la De Filippi e il suo team stanno mettendo a punto quelle che saranno le novità di questa edizione e sui social è stato annunciato che sono stati già scelti i due nuovi coach che rientreranno in scena da quest'anno per prendere parte alla ...

I primi indizi sui direttori artistici del serale di Amici di Maria De Filippi : Ermal Meta e Fabrizio Moro a capo delle squadre? : Sono stati svelati i primi indizi sui direttori artistici del serale di Amici di Maria De Filippi: saranno 2 e saranno entrambi uomini. I primi dettagli sono stati condivisi sui social del programma attraverso un video che propone ai fan di indovinare i volti dei due direttori artisti della nuova edizione del serale a partire dalla loro camminata di spalle. Dopo un'attenta analisi, i fan più attivi hanno iniziato a commentare la clip su ...

