Uomini e Donne | Andrea Dal Corso fa un gesto inaspettato per Teresa

Anticipazioni Uomini e Donne trono classico - torna Ivan e si scontra con Andrea per Natalia : Ivan Gonzalez torna a Uomini e Donne dopo la scelta ma sono ancora scintille con Andrea Zelletta, tronista in carica. Domenica 3 marzo sono state registrate le nuove puntate del trono classico e lo spagnolo è stato ospite con Sonia Pattarino, la ragazza che ha scelto come fidanzata, per raccontare i loro primi giorni da innamorati ma anche per un confronto con Natalia, colei che Ivan ha deciso di non scegliere perché si è accorto che è molto ...

Diretta Uomini e Donne : dopo Riccardo - Ida esce con David : Secondo appuntamento con il Trono Over di Uomini e Donne. Prima di scoprire tutte le novità, facciamo un breve recap su ciò che è successo ieri. Tra Gemma e Rocco le cose proseguono per il meglio e per la dama, il cavaliere, ha preparato una bellissima sorpresa: visto che lei gli chiede sempre del romanticismo, Rocco ha deciso di organizzare una giornata in un bellissimo castello, dove i due vivranno una romantica esperienza con atmosfera ...

Uomini e Donne - anticipazioni sulla decisione di Gemma per Rocco Fredella (VIDEO) : Ci siamo, manca poco e anche Gemma Galgani diventerà protagonista di uno speciale in cui dovrà scegliere se continuare a frequentare Rocco Fredella fuori da Uomini e Donne oppure no. E' il Vicolo delle news a dare dei dettagli in più e, attenzione! a rivelare anche qual è la decisione presa dalla dama di Torino, ma andiamo per gradi.Innanzitutto i particolari sul luogo: la scelta di Gemma avverrà in un castello che si trova in Umbria, più ...

Uomini e Donne - Ivan Gonzalez : "Sonia? Mi fa impazzire" : Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino si godono la prima settimana da fidanzati ad oltre una settimana dalla registrazione dell'ultima puntata de La Scelta di Uomini e Donne. Il modello spagnolo, in una lunga diretta su Instagram con i fan, ha confessato di essere al settimo cielo per la decisione: E’ da una settimana che non ci lasciamo, se lei subirà il fascino della Spagna non andrà più via! Ci troviamo bene, lei è molto diversa: mi parla sopra, ...

Uomini e Donne : Teresa Langella posta video con i biscotti Plasmon - forse donati da Andrea : La mancata liason tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso continua a far discutere dopo il no del modello veneto rifilato alla campana durante la scelta di Uomini e Donne. A distanza di tre settimane dai fatti sono successe molte cose che sembrano aver scombussolato tutto. La Langella nelle ultime ore avrebbe anche pubblicato un video con dei biscotti Plasmon, che sembrano davvero rimandare al suo ex corteggiatore. Una soap senza fine Mentre per ...

Uomini e Donne - Claudia Dionigi gelosa di Lorenzo Riccardi : lite per le putta**lle (video) : Prosegue a gonfie vele, dopo due settimane, la relazione tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. I due protagonisti di 'Uomini e Donne' sono esilaranti anche durante le prime scaramucce tra fidanzati. Qualche messaggio 'infuocato' sul cellulare dell'ormai ex tronista suscita la gelosia della neo ragazza. Ecco il divertente siparietto:prosegui la letturaUomini e Donne, Claudia Dionigi gelosa di Lorenzo Riccardi: lite per le putta**lle ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Giulia Cavaglià avvistata con Luca Daffrè : Finita l’esperienza come corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia Cavaglià è diventata la nuova tronista insieme ad Angela Nasti e Andrea Zelletta. La 23enne torinese avrebbe già fatto breccia nel cuore di un altro ex corteggiatore, tornato negli studi del programma, Luca Daffrè. La Cavaglià è stata vista in esterna con il ragazzo, riuscirà a dimenticare del tutto Lorenzo Riccardi? Giulia avvistata con Luca Daffrè Sono passate poche settimane ...

Da Google sono le donne a guadagnare più degli Uomini : (Foto: Chesnot/Getty Images) La disparità salariale tra uomini e donne è un problema anche per le grandi aziende come Google, ma, a sorpresa, le parti qui sembrerebbero invertite. Secondo quanto riporta il New York Times, nell’ultimo rapporto della compagnia sulle discriminazioni salariali legate al genere o all’appartenenza etnica emergerebbe che a guadagnare meno nel 2018 sono stati i dipendenti uomini. Dal 2012 Big G svolge ogni anno uno ...

Uomini e Donne : Pamela reagisce a una nuova segnalazione su Stefano : Pamela Barretta delusa da Stefano Torrese a Uomini e Donne La puntata del martedì di Uomini e Donne sarà ricca di colpi di scena e rivelazioni scioccanti. Oggi pomeriggio a partire dalle 14.45 su Canale5 torneranno protagonisti Stefano Torrese e Pamela Barretta. I due protagonisti del Trono Over saranno ancora in balia di altalene emotive e il lieto fine sembrerà lontano. In particolare sarà una segnalazione su Stefano Torrese a destabilizzare ...

Uomini e Donne - Sossio Aruta innamorato di Ursula : 'Vorrei avere un bambino' : Ursula Bennardo e Sossio Aruta sono tra le coppie più discusse di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Come ricorderete i due si erano conosciuti più di un anno fa nel parterre del trono over per poi partecipare a Temptation Island Vip dove erano usciti insieme nonostante tanti grattacapi. Nonostante ciò i due erano tornati negli studi del people show da single. In seguito Sossio ...

Uomini e Donne - De Lellis e Gemma insieme : un mare di critiche (Foto) : Foto Giulia De Lellis e Gemma Galgani insieme scatena i fan (soprattutto i detrattori!) Durante il Serale di Uomini e Donne, Gemma Galgani e Giulia De Lellis si incontrano spesso… e allora perché non scattare un selfie? La dama ha deciso di pubblicare su Instagram la foto, ma mai si sarebbe aspettata di ricevere un […] L'articolo Uomini e Donne, De Lellis e Gemma insieme: un mare di critiche (Foto) proviene da Gossip e Tv.

Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne fa un gesto che sorprende : Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi fa un gesto spiazzante Lorenzo, in queste ultime settimane, ha fatto molto parlare per aver iniziato una bellissima storia con Claudia. E le cose tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne pare stiano andando a gonfie vele, tanto che i rispettivi fan già hanno iniziato a sperare in qualche loro annuncio importante. Ci sarà presto questa bella notizia? Chissà, intanto in queste ore Lorenzo Riccardi ha fatto un ...

Uomini e Donne : La Decisione. Gemma Non si Concede a Rocco e lo Molla! : Qualche ora fa è stata registrata una puntata speciale di Uomini e Donne. Puntata fortemente voluta da Rocco Fredella, attuale frequentazione di Gemma Galgani, e da lui chiamata: La Decisione. Ecco cosa è successo durante la puntata! Protagonisti, come già detto sono i due big del trono over ovvero Rocco e Gemma. Ma gli scopi di questa puntata speciale sono meno nobili di quanto possa sembrare. Il cavaliere infatti ha organizzato tutto questo ...

Uomini & Donne - Lorenzo e Luigi sempre più vicini : "Non potevo mai immaginare questo" : Ne è dovuta passare di acqua sotto i ponti prima che Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni diventassero finalmente amici. Dopo essersi contesi le attenzioni dell'ex tronista Sara Affi Fella lo scorso anno, i due hanno condiviso l'esperienza del trono a Uomini & Donne e, a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro, hanno fatto le rispettive scelte. Adesso sembra che i diverbi che hanno sempre caratterizzato il loro rapporto si siano appianati ...