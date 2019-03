Torna il maltempo | freddo e neve | ecco dove

Meteo : domani la settimana si apre con nuovo maltempo al sud. Torna la neve in collina : [flowplayer id="139312"] A distanza di poco più di 24 ore dalla rapida irruzione fredda che ha colpito il sud, dove è caduta decisamente tanta neve in Appennino, una nuova perturbazione...

Maltempo : freddo e raffiche di vento - Torna l'inverno : quattro morti nel Lazio - FOTO E VIDEO : torna il Maltempo con l'inverno al Centrosud: freddo e raffiche di vento hanno provocato danni, disagi e vittime: 4 i morti, tutti nel Lazio . L'ondata di gelo che dalla Russia è dilagata sui Balcani, ...

Maltempo - ondata di freddo dalla Russia : Torna l'inverno al Centro-Sud : torna il Maltempo al Centrosud, con freddo e raffiche di vento che hanno provocato danni, disagi e, purtroppo, anche vittime: 3 morti nel Lazio. L'ondata di gelo che dalla Russia è dilagata sui ...

Maltempo : Torna l'inverno - freddo e raffiche di vento. Tre morti nel Lazio : torna l'inverno al Centrosud, con freddo e raffiche di vento che ha provocato danni, disagi e vittime . L'ondata di freddo che dalla Russia è dilagata sui Balcani, infatti, sta coinvolgendo anche una ...

Maltempo - Torna la neve in Molise : disagi sulla SS650 Trignina : Maltempo e nevicate nella notte in Molise: si sono registrati circa 10 cm a Campobasso, e disagi sulla SS650 Trignina nella zona dell’Alto Molise con rallentamenti alla circolazione stradale. Al lavoro spartineve e spargisale oltre a Vigili del fuoco e carabinieri che sono intervenuti per soccorrere autisti di mezzi pesanti e automobilisti. I sindaci di alcuni Comuni hanno disposto la chiusura delle scuole. E’ previsto un ...

Maltempo con pioggia e nevicate in collina - ma domani Torna il sole e il gelo : Giornata all'insegna del Maltempo con piogge, temporali, neve e forti raffiche di vento. Una veloce perturbazione collegata ad un vortice di bassa pressione attualmente sui Balcani continuerà a ...

Meteo - Torna il maltempo : due giorni di pioggia e neve sull’Italia : Un veloce passaggio perturbato a partire da oggi porterà una fase di maltempo specie al Centro Nord con piogge sparse su Liguria, Toscana e nevicate abbondanti sulle Alpi. Lunedì il fronte perturbato si sposterà dapprima al Cento e poi anche al Sud portando rovesci in particolare su Abruzzo, Molise, Puglia e Campania, Calabria.Continua a leggere

RiTorna il maltempo : pioggia e vento in arrivo e neve sulle Alpi : ROMA - La primavera può attendere: le temperature miti di queste ore e il sole stanno per lasciarci, almeno per qualche giorno. Una perturbazione in arrivo dall'Atlantico supererà nelle prossime ore ...

RiTorna il maltempo : pioggia e vento in arrivo e neve sulle Alpi : Perturbazione atlantica in arrivo sull'Italia: ma veloce com'è arrivata si sposterà al sud per poi passare

Maltempo - grandine e Tornado in India : Delhi ricoperta di bianco - Faridabad in subbuglio dopo una potente tromba d’aria [FOTO e VIDEO] : 1/31 ...

Maltempo - riparati guasti : Torna la corrente elettrica ad Albera : Dalle 15.30 di oggi tutti i clienti di Albera Ligure e delle frazioni sono tornati a essere alimentati di energia elettrica dopo la riparazione definitiva dei guasti causati, come spiegato dal sindaco Renato Lovotti, “da un cavo strappato”. Lo annuncia Enel. A Cabella Ligure, invece, per le difficolta’ di viabilita’, le squadre dei tecnici stanno raggiungendo i luoghi dei punti guasti con i mezzi della Protezione Civile. ...

Maltempo Firenze : l’aeroporto Torna operativo - il giardino di Boboli chiuso per ghiaccio : Il giardino mediceo di Boboli a Firenze è chiuso in via precauzionale per rischio ghiaccio: lo ha stabilito la direzione delle Gallerie degli Uffizi. Salvo diverso ordine, la riapertura è prevista per domani. In considerazione della situazione meteo, l’aeroporto di Firenze è tornato alla piena operatività intorno a mezzogiorno. Disagi stamani erano stati causati dalla nebbia: dirottati o cancellati i voli in arrivo e in ...

Maltempo - l’Inverno Torna a ruggire con la Tempesta dei Giorni della Merla : forte maltempo e tanta neve per 24 ore [MAPPE] : 1/25 ...

Maltempo Potenza - si riTorna verso la normalità : effettuati 200 interventi dalla Protezione Civile : La situazione sta tornando alla normalità a Potenza dopo le abbondanti nevicate cadute per due giorni nella scorsa settimana mentre in provincia permangono disagi, soprattutto in alcune aree che presentano maggiori difficoltà nei collegamenti per l’orografia del territorio. Il sindaco di Potenza, Dario De Luca, ha definito ”del tutto eccezionale” la fase meteorologica appena passata che si è rivelata, secondo il primo ...