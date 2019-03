Polizia portoghese | “Porto-Roma match ad alto rischio”

calcioweb.eu

(Di martedì 5 marzo 2019) La PSP, Polícia de Segurança Pública, nella persona di Cardoso da Silva, comandante della terza divisione di Oporto, fa sapere che ildi Mercoledì sera tra i padroni di casa e laè adrischio anche se sottolinea: “Ci auspichiamo un clima di fair play e di festa da parte di entrambe le tifoserie“. Il comandante ha poi aggiunto: “Sarà importante accogliere i tifosi italiani nel migliore dei modi. Per arrivare allo stadio raccomandiamo la nostra fantastica rete di trasporti pubblici, sempre con un po’ di anticipo per evitare file all’ingresso dell’impianto”. Le misure di sicurezza sono state rafforzate in quanto sono attesi circa 2500 tifosi italiani. I tifosi di entrambe le squadre sono molto caldi e non nuovi ad incidenti ed intemperanze. L’augurio è che sia una bella partita e che sia corretta in campo e fuori.L'articolo...

