In centro spunta Dracula | è il sindaco

Rissa dopo un incidente in centro a Lodi - spunta un cacciavite : ferita una ragazza : Lodi, 27 febbraio 2019- Coppia di fidanzati imbocca una via di Lodi contromano e finisce con l'utilitaria contro un furgone parcheggiato, nasce una Rissa. I l bilancio è di quattro persone denunciate. ...

Nel centro commerciale spunta la scala con una svastica gigante : Kiev: sulle scale di un centro commerciale che dividono un piano all'altro appare una svastica gigante, racchiusa in un rombo bianco circondato di rosso. Questa la 'sorpresa' che hanno trovato sabato ...

Nel centro commerciale spunta la scala con una svastica gigante : La sua posizione politica è stata criticata proprio per l'intitolazione della via, tanto che la comunità ebraica del posto protestò perché le sue truppe sono state accusate di aver ucciso migliaia di ...

Calciomercato - Milan : spunta il nome del genoano Romulo a centrocampo (RUMORS) : Il Milan ha bisogno di un ultimo rinforzo e i vari tentativi da parte della società e i vari nomi accostati alla squadra rossonera ne sono la prova. Si sta lavorando ancora per un esterno d'attacco, anche se le possibilità sembrano poche, a meno di un occasione low cost dell'ultimo minuto. Intanto, il Milan guarda anche in casa del Genoa, essendo in ottimi rapporti con il presidente Preziosi e dopo aver chiuso da pochi giorni l'affare che ha ...

Bologna - in centro spunta l'albero per donare sciarpe destinate a chi vive in strada : spuntato un albero tra la farmacia comunale e l'entrata a Palazzo d'Accursio. È l'albero per combattere il freddo per chi vive in strada, è l'albero delle sciarpe. Lì, chi vuole, può donare una ...

Calciomercato Milan/ Ultime notizie - spunta Badelj per il centrocampo : Calciomercato Milan, Ultime notizie: spunta Milan Badelj della Lazio per il centrocampo, intanto al Genoa potrebbe andare Andrea Bertolacci.

Inter - spunta il fondo Lion Rock : al centro anche il nuovo San Siro : spunta un nuovo fondo tra i possibili nuovi soci dell'Inter pronti a rilevare il 31,05% nelle mani di Erick Thohir. L'articolo Inter, spunta il fondo Lion Rock: al centro anche il nuovo San Siro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.