Donna violentata in ascensore stazione Circumvesuviana

(Di martedì 5 marzo 2019) L'hanno circondata nell', abusando di lei. In lacrime e con i vestiti strappati, una giovane di 24 anni e' stata soccorsa poco dopo nelladelladi San Giorgio a Cremano da alcuni passanti: e' intervenuta la Polizia di Stato, che sta visionando le immagini della telecamere di sorveglianza per stringere il cerchio intorno agli aggressori, probabilmente tre. L'episodio - avvenuto questo pomeriggio, nell'ora di punta - riaccende i riflettori sulla questione sicurezza a bordo di una linea tra le piu' affollate e problematiche della Campania, dove nel 2013 furono addirittura utilizzate per alcuni giorni scorte armate a bordo dei convogli, dove spadroneggiavano vandali e baby gang.La giovane e' stata notata intorno alle 18 mentre piangeva al cellulare raccontando alla madre l'accaduto. E' stata ricoverata nell'ospedale Villa Betania, per essere visitata e ...

