Tria : fiducia essenziale per crescita : 13.59 Tria: fiducia essenziale per crescita "La fiducia degli investitori è essenziale per competitività e crescita del Paese". Così il ministro dell'Economia Tria al Board Forum Spencer Stuart 2019 "Tutte le ricerche confermano che una buona governance stimola investimenti ma è importante anche il contesto. Ciò che giova a singole imprese giova al ...

Di Maio : "Ribadisco fiducia in Tria - siamo una squadra" : Così Luigi Di Maio nel corso della conferenza stampa a margine di un incontro con Confartigianato, facendo chiarezza sulle polemiche con il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria. E ...

Di Maio conferma la fiducia in Tria : “Confermo la fiducia in Giovanni Tria. Siamo una squadra”. A dichiararlo è il vice premier Luigi Di Maio, riferendosi alle

IndusTria - calano fatturato e ordini : male auto e farmaci. ConfindusTria : manovra e spread affossano la fiducia : Il capoeconomista di via dell'Astronomia rileva che sullo stato di salute dell'economia italiana oggi pesano 'diversi fattori', sia esterni che interni. 'C'è un fattore internazionale: rallentano le ...

Tria : prioritario ristabilire fiducia investitori nell'Italia : Lo sostiene il ministro dell'economia Giovanni Tria, secondo cui 'dobbiamo dimostrare di essere affidabili. Prendiamo la Tav: non voglio entrare nel merito della questione costi-benefici, del resto ...

Tria : “Non si attirano investimenti se il governo rimette in discussione contratti firmati. Crescita dipende da fiducia” : “Dobbiamo dimostrare di essere affidabili. Prendiamo la Tav: non voglio entrare nel merito della questione costi/benefici, del resto ho detto più volte che ritengo sia un’opera utile da realizzare ed è chiaro che ci possono essere opinioni contrarie. Quando si parla di infrastrutture, e dunque degli investimenti a lungo termine necessari all’Italia, c’è bisogno di certezze“. Lo dice, in una intervista alla Stampa, il ministro ...

Pil : Ravanelli - (ConfindusTria Piemonte) - 'giù fiducia in governo - agisca' : Milano, 1 feb. (AdnKronos) - Il governo non dimentichi il Nord-Ovest, ma soprattutto guardi alla frenata dell'economia e dia impulso a infrastrutture e lavoro. E' l'invito che il presidente di Confindustria Piemonte, Fabio Ravanelli, rivolge all'esecutivo gialloverde. "C'è un rallentamento generale,

Il partito degli indusTriali sfiducia il governo Boccia prepara il suo piano per il lavoro : ... creare occasioni di lavoro' ricordando che 'in Italia sono bloccate 27 grandi opere al di sopra dei 100 milioni il cui riavvio darebbe lavoro a 400mila persone con una ricaduta sull'economia di 86 ...

Manovra : Tria - soddisfatti fiducia - modifiche Ires 'dettagli' : Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Roma, 29 dic. , AdnKronos, - ?Sí, siamo soddisfatti?. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, risponde così ai giornalisti che, subito dopo il voto di fiducia sulla Manovra alla Camera, gli chiedono un commento. E alla domanda sulla necessità di intervenire a breve per ...