Asus presenta un nuovo paradigma di potenza portatile | Zephyrus S GX531

Data di presentazione Asus Zenfone 6 : ecco quando lo vedremo arrivare : Avremmo dovuto assistere alla presentazione di ASUS Zenfone 6 il prossimo 14 maggio, salvo poi imbatterci in un cambio Data che posticipa di un paio di giorni l'appuntamento (non è una tragedia, per carità, ma dovevamo pur portare la notizia alla vostra attenzione). A confermarlo è un post di recente apparso sul profilo Instagram della divisione italiana, che ci dà indicazioni anche sulla location dell'evento, che si terrà in quel di Valencia. ...

Asus presenta le nuove schede grafiche GeForce GTX 1660 Ti - ROG Strix e ASUS Dual - TUF Gaming e Phoenix : ASUS annuncia quattro differenti versioni per le nuove schede grafiche GeForce GTX 1660 Ti, che includono i modelli ROG Strix, ASUS Dual, TUF Gaming e Phoenix. Questo nuovo chipset sfrutta la più recente architettura Turing, rendendola la scelta ideale per tutti quei giocatori alla ricerca di un significativo aumento di prestazioni anche con un budget relativamente più limitato. La proposta di ASUS si abbina perfettamente con l'ampia serie delle ...

CES 2019 : Asus presenta la sua nuova line up di prodotti gaming e lifestyle : ASUS ha presentato oggi al CES 2019 di Las Vegas la nuova gamma di prodotti lifestyle dedicata a professionisti, studenti, utenti di tutti i giorni e gamer.I prodotti in esposizione includono StudioBook S (W700), una workstation portatile con un sottile e ampio display da 15" equipaggiato con la scheda grafica NVIDIA Quadro, il primo di una nuova serie di laptop estremamente potenti progettati per i professionisti della creatività. ZenBook S13 ...

ROG Mothership : Asus presenta il 2-in-1 per il gaming con RTX 2080 : Solitamente quando pensiamo al mondo del gaming-PC ci riferiamo esclusivamente alle piattaforme fisse desktop o al massimo ai notebook che, comunque, hanno delle dimensioni piuttosto importanti. Al CES 2019, Asus ha deciso di rivoluzionare il tutto presentando ROG Mothership. Si tratta di un 2-in-1, molto simile per form-factor al Surface Pro, dedicato ai videogiocatori anche più esigenti in termini di performance ed è davvero incredibile notare ...

Asus presenta un router che fa le veci di uno speaker Alexa : ASUS Lyra Voice è un router WiFi che integra Amazon Alexa e Bluetooth per la riproduzione audio senza fili e l'assistenza vocale. L'articolo ASUS presenta un router che fa le veci di uno speaker Alexa proviene da TuttoAndroid.