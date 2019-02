Serie A | l' omaggio ad Astori | il ricordo al 13' di tutte le partite

Davide Astori - la Serie A renderà omaggio all’ex capitano della Fiorentina in occasione del 26° turno : La foto di Astori apparirà al tredicesimo minuto di gioco su tutti i maxi schermi e lo speaker inviterà i tifosi ad un lungo applauso Per commemorare Davide Astori , capitano della Fiorentina scomparso lo scorso 4 marzo, in occasione di tutte le gare del 26° turno di Serie A al minuto 13 sarà proiettata sui maxischermi degli stadi una sua foto accompagnata da un breve messaggio da parte dello speaker che inviterà tutti i tifosi presenti ...

I vincitori ai SAG Awards 2019 per le Serie tv con un omaggio ad Alan Alda : da La fantastica signora Maisel a Sandra Oh e This is Us : Nuovo giro di premi per il mondo delle serie tv e i suoi protagonisti e questa volta sono i SAG Awards 2019 a premiare i soliti noti (l'ormai lanciatissima La fantastica signora Maisel) e a lanciare ufficialmente la corsa verso gli Oscar, almeno per quelli che sono le star del grande schermo. Con orgoglio nella lista delle serie tv e dei premiati in questa sezione vorremo un po' aggiungere anche Rami Malek il nostro Mr Robot che ha spiccato ...