Biagio Izzo | moglie | figli e carriera Chi è a Made in Sud 2019

Biagio Izzo contro Gomorra : "È un'immagine di Napoli che non mi piace. Ho paura che i miei figli lo vedano" : A Biagio Izzo non Gomorra. "Non vorrei andare controcorrente, mi dispiace anche dirlo, ma è un'immagine di Napoli che non mi piace", ha dichiarato l'attore in un'intervista de I lunatici, su Radio 2. "È un po' forzata, un po' esasperata. Non nascondiamoci dietro un dito, a Napoli ci sono dei problemi, ma come nelle altre città. Però quella è una immagine troppo forte". Ma la critica di Izzo non si ferma qui, ...