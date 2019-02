Ue | l' Italia deve affrontare gli squilibri macroeconomici

Il collegio 3 - Matias Caviglia : "Preferisco vedere un Italiano che lavora - perché un altro deve venire a prendere il tuo posto?" : E' bastata una "tranquilla" lezione di storia incentrata sul fascismo e sulle leggi razziali applicate nel 1938 per aprire una discussione e un confronto intenso tra gli studenti de Il collegio. Proprio su quest'ultimo argomento, alcuni studenti della classe si sono divisi. A partire dalla domanda se le razze umane esistono, Matias Caviglia ha risposto con un "No... no..." per poi finire a parlare di... immigrazione (sic)."Ma cosa c'entra ...

Quello che c’è da sapere sull’oro di BankItalia (che deve restare dov’è) : Nelle scorse settimane si è tornato a parlare di Bankitalia e delle sue riserve auree, destinando all’argomento una certa dose di misticismo e speculazione che non aiuta a fare chiarezza sul tema. L’oro della Banca d’Italia è diventato protagonista di un dibattito riguardante la sua proprietà - È della Banca Centrale? È dello Stato italiano? È dei cittadini italiani? – scaturito da indiscrezioni della stampa che riportavano una proposta del ...

Conte : "L'Italia deve correre" : 9.20 "L'Italia deve correre",il governo vuole"rimettere il turbo sulle infrastrutture":lo ha detto il premier Conte al Sole 24 Ore paragonando le potenzialità del Paese al percorso su "un'autostrada con una Ferrari di cui finora non si è premuto l'acceleratore"."Ora abbiamo deciso di farlo",ha aggiunto ricordando i decreti firmati per creare "l'autostrada a 3 corsie per la crescita:investimenti,innovazione,semplificazione". Conte ha ricordato ...

Dossier infrastrutture - il premier Conte : 'L'Italia ora deve correre - siamo come una Ferrari' : Per la crescita un'autostrada a tre corsie - Nello specifico, per il rilancio dell'economia italiana a far da pendant a Investitalia è stata creata anche Strategia Italia, "la cabina di regia che ...

AlItalia - Tria : non deve essere pubblica - soluzione di mercato : Roma, 25 feb., askanews, - Alitalia 'non deve essere resa pubblica, si deve trovare una soluzione di mercato'. Lo ha affermato il ministro dell'economia Giovanni Tria, sottolineando che 'ho dato la disponibilità del governo ad aiutare, sotto due forti condizioni: che ci sia un piano indusTriale che regga il mercato, con partner forti e che ...

Dossier AlItalia - Salvini : 'Non deve essere svenduta all'estero' : Alitalia non deve essere "venduta o svenduta a compagnie estere che poi farebbero gli interessi dei loro Paesi". A indicarlo è il vicepremier e leader leghista, Matteo Salvini, al quale "interessa che ...

Industria - Boccia su crollo fatturato : "L'Italia deve reagire" : Il presidente di ConfIndustria, Vincenzo Boccia, esorta il Paese a reagire e a combattere questa fase di rallentamento dell'economia mondiale, che si riflette in misura maggiore su un paese vocato

Industria - Boccia commenta dato fatturato : "L'Italia deve reagire" : Il presidente di ConfIndustria, Vincenzo Boccia, esorta il Paese a reagire e a combattere questa fase di rallentamento dell'economia mondiale, che si riflette in misura maggiore su un paese vocato all'export com'è l'Italia. Lo fa nel commentare i dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica sul fatturato dell'...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Nuova Dehli 2019 : parte la stagione per l’Italia che deve uscire dalla crisi. Strada verso Tokyo 2020 complessa : Sabato 23 febbraio parte la Coppa del Mondo di Tiro a segno 2019: a Nuova Delhi, in India, i tiratori di tutto il Mondo si daranno battaglia non solo per la vittoria finale, ma anche per conquistare la carta olimpica: ciascuna delle otto specialità olimpiche individuali mette in palio due pass (che ricordiamo non essere nominali) per Tokyo 2020. Per la prima tappa saranno tredici gli azzurri in gara: Riccardo Armiraglio (Fiamme Oro), Lorenzo ...

L'Italia deve andare veloce : Chiudersi non vuol dire proteggersi, vuol dire isolarsi, vuol dire fuggire dal mondo, vuol dire combattere contro la realtà. E' il momento di un manifesto per la crescita, di un manifesto per la Tav, ...

Lega : «In radio una canzone su tre deve essere Italiana» : Mahmood a Sanremo 2019Mahmood a Sanremo 2019Mahmood a Sanremo 2019Mahmood a Sanremo 2019Mahmood a Sanremo 2019Mahmood a Sanremo 2019Una canzone su tre, di quelle che passano in radio, deve essere italiana. Lo chiede la proposta di legge firmata dal presidente della commissione Trasporti e telecomunicazioni della Camera, Alessandro Morelli (Lega, ex direttore di radio Padania), che vorrebbe che un terzo della programmazione giornaliera ...

Spread - Visco - BankItalia - : deve stare sotto i 300 punti base : Roma, 13 feb., askanews, - "Lo Spread non deve essere a 300 punti, ma deve stare sotto". Lo ha affermato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, presentando a Milano all'Università Bocconi ...

BankItalia - Matteo Salvini : "E' chiaro che se non vigili qualcuno deve rispondere" : "Le nomine non mi appassionano, non entro nel merito di chi è più bravo o meno, mi affido alla competenza e alle scelte di Conte e del ministro dell'Economia" ha affermato Salvini puntualizzando che "...

Trivelle e arbitrati - l'Italia non deve pagare penali alle imprese con sede nell'Ue : In questi giorni vediamo le compagnie dell'oil&gas minacciare arbitrati internazionali contro l'Italia per l'emendamento al Dl Semplificazioni che sospenderebbe per 18 mesi le ricerche. Il caso Rockhopper, tramite cui l'impresa britannica chiede 350 milioni di dollari di risarcimento in sedi arbitrali al nostro Paese per averle vietato di trivellare entro le 12 miglia dalle coste abruzzesi, viene citato come simbolo da emulare. La Rockhopper ...