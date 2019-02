T-shirt | perchè è un capo indispensabile

dilei

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) La t-è un, uno di quelli che è assolutamente necessario avere nell’armadio.parla di voi,è comoda,se ne mettete una (a scuola, a casa, per uscire con le amiche) non sbagliate mai. Nè in estate nè in inverno.Fonte PinterestT-è unla mettete (quasi) con tutto Con i jeans, con la minigonna in denim, con i pantaloni in pelle, con la gonna a pieghe per uno stile preppy. Da abbinare agli anfibi, alle Vans, alle Converse… ma anche agli stivaletti più bon ton con un pantalone a sigaretta. E d’inverno? Sì, potete metterla anche con il freddo: basterà vestirsi belle calde sopra. Un cardigan tricot d’inverno e sopra un bel cappotto oversize con una sciarpona colorata. Un chiodo in pelle in autunno, una giacca in denim in primavera. Per la t-, tutte le stagioni vanno ...

angeloeliom : RT @OriginalMarines: Per il look dei tuoi bambini è tempo di sorridere. Put a Smiley on your face! E perché no, anche on your shirt, your j… - PianetaMamma : RT @OriginalMarines: Per il look dei tuoi bambini è tempo di sorridere. Put a Smiley on your face! E perché no, anche on your shirt, your j… - OriginalMarines : Per il look dei tuoi bambini è tempo di sorridere. Put a Smiley on your face! E perché no, anche on your shirt, you… -