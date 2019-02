Rissa dopo un incidente in centro a Lodi | spunta un cacciavite | ferita una ragazza

Schalke-City - tifoso in pericolo di vita dopo Rissa fuori dallo stadio : Il tifoso nel Manchester City è in pericolo di vita. È questo l'ultimo aggiornamento riferito da Sky Sports in Inghilterra, che cita a sua volta il comunicato della Essen und Gelsenkirchen Police ...

Schalke-City - tifoso in condizioni critiche dopo presunta Rissa fuori dallo stadio : Un tifoso in condizioni critiche. È questo quello che ha comunicato il Manchester City sul proprio sito ufficiale dopo la trasferta in Germania contro lo Schalke 04. "Il Manchester City è venuto a ...

Vieni da Me - Donatella Milani dopo la Rissa con la Rettore : "La verità? Certe sue canzoni...". Altra bomba : Donatella Milani è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, dove ha avuto modo di dire la sua dopo lo scontro con la vocal coach di Ora o Mai più Donatella Rettore. Le due infatti, durante l’ultima puntata del programma canoro di Rai 1 condotto da Amadeus, sono state protagoniste di un aspro b

Ragazzo col naso rotto dopo la Rissa in discoteca : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Ragazzo col naso rotto dopo la ...

Giuliano Ferrara gode Mahmood - sfregio al "Truce" Matteo Salvini : è Rissa dopo Sanremo 2019 : Anche il Festival di Sanremo diventa una ghiotta occasione per Giuliano Ferrara per attaccare Matteo Salvini, contro il quale è da tempo scatenato. Come è noto, la kermesse è stata vinta da Mahmood con il brano Soldi, scelta che non è piaciuta granché al ministro dell'Interno, il quale ha rivelato c

RICCIONE - DUE GIOVANI ACCOLTELLATI DOPO Rissa/ Ultime notizie - sono gravi : disposti posti di blocco : Caccia agli aggressori di RICCIONE: si cercano i malviventi che hanno accoltellato due 23enni, ricoverati in gravissime condizioni. disposti posti di blocco

Juniores Toscana - maxi squalifica dopo Rissa in campo : stop per 24 calciatori : maxi squalifica nel campionato Juniores under 19 toscano , con 24 giocatori coinvolti per un totale di 60 giornate di stop . La stangata del giudice sportivo del Comitato regionale arriva dopo una ...

Squalificati in 24 dopo una Rissa : Ventiquattro giovani calciatori del Fiorentino, 12 della società Casellina di Firenze e altrettanti della Fortis Juventus 1909 di Borgo San Lorenzo, sono stati Squalificati dal giudice sportivo ...

MANUEL BORTUZZO - 2 PERSONE ARRESTATE/ Colpito per sbaglio dopo una Rissa con i 'pugili' : ecco cos'è successo : Due PERSONE sono state ARRESTATE per l'agguato nei confronti del giovane MANUEL BORTUZZO: è stato Colpito per sbaglio dopo una rissa

NBA - Los Angeles Lakers : Rissa tra coach Walton e i giocatori dopo il ko con gli Warriors : TORINO - I Los Angeles Lakers non stanno vivendo il momento migliore della stagione. LeBron James è tornato dall'infortunio, ma nella partita contro i Golden State Warriors è rimasto a riposo. Secondo ...

Roma - colpi di pistola nella notte dopo una Rissa : 20enne ferito gravemente : La rissa è iniziata nella notte, poco prima delle 2, in un pub a piazza Eschilo, nel quartiere Axa, a sud di Roma. Poi, durante il fuggi fuggi, sono partiti tre colpi di pistola. Sul posto è intervenuta la polizia che ha trovato a terra un 20enne agonizzante. È stato ferito gravemente, e trasportato in codice rosso al San Camillo. Pare che fosse estraneo alla rissa. Sulla vicenda sono in corso indagini dei poliziotti del commissariato di Ostia e ...

MMA - maxi squalifiche e multe salatissime per Nurmagomedov e McGregor. Le sanzioni dopo la Rissa di Las Vegas : multe e squalifiche esemplari per Khabib Nurmagomedov e Connor McGregor che lo scorso 6 ottobre erano stati protagonisti di una bruttissima rissa dopo essersi sfidati sull’ottagono nel match che metteva il palio la cintura mondiale MMA. La Commissione Atletica del Nevada (l’episodio è accaduto a Las Vegas, USA) ha deciso di infliggere le seguenti pene: 9 mesi di squalifica e multa di mezzo milione di dollari al russo, sei mesi di ...