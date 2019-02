Pepito Rossi in prova con i Los Angeles FC

Pepito Rossi vola negli Usa. Ai Galaxy? No - c'è il blitz del Los Angeles FC : Futuro in Mls per Pepito Rossi, 32 anni. L'attaccante italo-americano, rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza al Genoa tra dicembre 2017 e giugno 2018, è pronto a ripartire dalla California. ...

Mercato MLS : Pepito Rossi ai LA Galaxy? : Lo ha riportato La Gazzetta dello Sport , parlando di trattativa in fase molto avanzata per il contratto di Pepito che, visti anche i recenti problemi dei Galaxy in chiave regolamento MLS, non potrà ...

Manchester United : Pepito Rossi rilancia : 'Non mollo e riparto' : Amo troppo questo sport. E il Manchester United mi ha riaccolto come uno di famiglia'. Giuseppe Rossi si sta allenando con il Manchester United, quasi un cerchio che si chiude 14 anni dopo. 'E' come ...