Qualità e tracciabilità dell’Olio extravergine d’oliva : partnership Italia-Giordania : Rafforzare la collaborazione all’insegna della Qualità e della tracciabilità, conservando il principio cardine della trasparenza nei confronti dei consumatori anche attraverso la difesa di tutti gli strumenti, come il panel test, in grado di tutelare l’olio extravergine d’oliva vero ed il lavoro dei produttori. È questo il risultato più importante dell’incontro tenutosi questa mattina a Roma tra Gennaro Sicolo, Presidente di Italia Olivicola, la ...

Dalla collaborazione tra Mareblu e Legambiente nasce il Tonno all’Olio d’Oliva “perfetto” : Mareblu, in collaborazione con Legambiente, ha da poco lanciato il Tonno all’Olio d’Oliva con Meno Olio. La presenza di meno olio rende il prodotto compatto, ne preserva il gusto e lo rende più pratico poiché non è necessario sgocciolarlo. L’aggiunta di vapore ne garantisce la conservazione. Ma non è tutto: grazie al Tonno con Meno Olio, Mareblu contribuisce alla prevenzione dell’inquinamento dei mari italiani, evitando che vi siano ...

Olio d’oliva - gelo e Xylella : in Piazza Montecitorio la rabbia degli agricoltori - “non c’è più tempo da perdere” : Arriva in Piazza Montecitorio davanti al Parlamento “la rabbia degli agricoltori colpiti dalle pesanti calamità con il dimezzamento del raccolto nazionale di Olio di oliva che ha messo in ginocchio decine di migliaia di famiglie nelle aziende, nei frantoi e nelle industrie“: lo rende noto Coldiretti. “Non c’è piu’ tempo da perdere, di fronte agli insopportabili ritardi ed ai rimpalli di responsabilità nell’affrontare la ...

Olio d'oliva - produzione italiana ai minimi storici : Una delle peggiori annate di sempre per l'olivicoltura nazionale, con una produzione di Olio di oliva più che dimezzata rispetto al 2017 , -57%,. È quanto emerge dalle ultime elaborazioni Ismea sulla ...

Dolci all'arancia rossa : torta alle mandorle - plumcake all'Olio d'oliva e muffin al cocco : L'arancia rossa è una varietà di Citrus Sinensis: questo frutto deriva da una mutazione genetica del tutto naturale dell'arancia bionda, e la denominazione IGP ne riconosce tre tipologie: Moro, Tarocco e Sanguinello. Ad oggi, quest'agrume è molto apprezzato in gran parte del mondo, e viene coltivato soprattutto nelle province siciliane di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa. Il colore della polpa vermiglia di questo frutto deriva dalla sua capacità ...

Olio d’oliva : metodi di analisi affidabili e di facile applicazione per garantire la qualità : Un confronto serrato e costante tra ricerca, mondo universitario e aziende allo scopo di definire metodi di controllo affidabili e facili da applicare, capaci di assicurare la qualità e l’autenticità degli oli d’oliva. E’ con questo impegno che si è chiusa a Torino la conferenza internazionale “I metodi di Controllo – il Controllo dei metodi. Dalla Tecnica alla Norma: gli oli come sistema modello”. La manifestazione ha richiamato circa un ...

Olio d’oliva e metodi di analisi : ricerca e confronto scientifico internazionale a difesa della qualità e della genuinità : A Torino, dal 24 al 25 gennaio 2019, si parla di Olio d’oliva e dei metodi di analisi che permettono di accertarne qualità e genuinità. Torna infatti, dopo il successo della prima edizione tenutasi a novembre 2017, la conferenza “I metodi di Controllo – il Controllo dei metodi. Dalla Tecnica alla Norma: gli oli come sistema modello” e si ripropone in versione internazionale, con oltre 90 partecipanti provenienti da aziende, centri di ricerca e ...

Olio d'oliva - 'Sol d'Oro Emisfero Nord' apre ai piccolissimi : Roma, 22 gen., askanews, - Ultimi giorni di iscrizione per partecipare a Sol d'Oro Emisfero Nord, in programma a Veronafiere dal 6 all'11 febbraio. Il più importante concorso internazionale dedicato ...

Agricoltura - +1 - 5% produzione 2018 in volume. Crolla Olio d'oliva : Roma, 17 gen., askanews, - Cresce l'Agricoltura italiana nel suo complesso con un andamento estremamente positivo nella produzione di vino e un crollo nella prosuzione di Olio d'oliva, uno dei ...

Il latte di asina all’Olio extra vergine di oliva per i bambini allergici al latte vaccino : latte di asina e olio extra vergine di oliva, dall’unione di queste due eccellenze toscane nasce un alimento gustoso e adatto per la nutrizione dei bambini allergici alle proteine del latte vaccino. L’idea di mettere insieme questi due ingredienti è nata nell’ambito di “L.A.B.A. Pro.V.”, un progetto della Regione Toscana sulla Nutraceutica di cui la professoressa Mina Martini, che studia da anni le proprietà del latte di asina, era responsabile ...

Coldiretti - nel 2019 Olio d'oliva straniero in 2 bottiglie su 3 : Coldiretti, nel 2019 olio d'oliva straniero in 2 bottiglie su 3 È quanto emerso dallo studio "Salvaolio" presentato in occasione della protesta degli agricoltori italiani, scesi in piazza di fronte al Ministero delle Politiche Agricole per denunciare la mancanza di misure in favore dell'olivicoltura nella legge di ...

Olio d'oliva sempre meno Made in Italy. Allarme sulla produzione : ... dall'invasione di Olio straniero a dazio zero al falso Made in Italy per salvare un settore strategico per la salute dei cittadini, il presidio del territorio, l'economia e l'occupazione.

Obesità nei bambini - nell'Olio di oliva una sostanza per combatterla : Negli ultimi vent'anni infatti la steatosi ha raggiunto proporzioni epidemiche anche tra i pi piccoli diventando la patologia cronica del fegato di pi frequente riscontro nel mondo occidentale. In ...