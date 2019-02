New York : Tjx Cos - quotazioni alle stelle : Seduta decisamente positiva per Tjx Cos , che tratta in rialzo del 3,69%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Tjx Cos rispetto all'indice,...

Humana in picchiata a New York : Retrocede molto Humana , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,92%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

New York : scambi in forte rialzo per Abercrombie & Fitch : Grande giornata per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,76%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World ...

New York : acquisti a mani basse su Nordstrom : Ottima performance per il retailer del lusso statunitense , che scambia in rialzo del 2,54%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che Nordstrom ...

New York : scambi in forte rialzo per Under Armour : rialzo per Under Armour , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,08%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista ...

New York : ingrana la marcia Campbell Soup : Ottima performance per Campbell Soup , che scambia in rialzo del 5,35%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ...

New York : allunga il passo Best Buy : Grande giornata per Best Buy , che sta mettendo a segno un rialzo del 15,52%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Best Buy più pronunciata ...

New York : giornata nera in Borsa per Brighthouse Finl : Si muove in profondo rosso Brighthouse Finl , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,17% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Brighthouse Finl è più fiacca rispetto ...

Toll Brothers - crollano le quotazioni a New York : Si muove in profondo rosso il costruttore americano di case su misura di prestigio , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,01% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo ...

NBA 2019 - i risultati della notte (27 febbraio) : Jokic trascina Denver - Toronto apre la crisi di Boston. Vincono i New York Knicks : Sono tre le partite disputate nella notte NBA. Quinta vittoria consecutiva per i Denver Nuggets, che si confermano sempre di più al secondo posto nella Western Conference e non mollano la scia dei Golden State Warriors. Denver ha superato in casa 121-112 gli Oklahoma City Thunder al termine di una partita che aveva visto i Nuggets chiudere avanti di tredici punti all’intervallo. Straordinaria prestazione di Nikola Jokic, che sfiora la ...

