L' orologio che non conta i minuti

Le routine di Google Assistant arrivano anche su Google orologio : anche in Italia sono disponibili le routine di Google Assistant per Google Orologio, con la possibilità di avviare sequenze di azioni a un determinato orario. L'articolo Le routine di Google Assistant arrivano anche su Google Orologio proviene da TuttoAndroid.

Piramis - l'orologio che rintraccia il paziente : Può essere utilizzato in vari ambiti di applicazione che spaziano dal mondo degli anziani e della sanità a quello dello svago, un esempio è l'utilizzo dei bracciali per i bambini all'interno di ...

Sony Wena - il cinturino che rende smart ogni orologio : Gli orologi stanno resistendo all'avanzata degli smartwatch grazie a un fattore fondamentale: la bellezza. Finché i wearable non riusciranno a raggiungere l'eleganza e lo stile dei «cugini» al quarzo, sarà difficile riuscire a scalfire il dominio dei grandi colossi svizzeri. L'ha capito Apple, che ha spostato il target del proprio Apple Watch al mondo degli sportivi così come Sony, che ha deciso di provare ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti smascherato dall'orologio di Maurizio Battista : FUNWEEK.IT - Mentre continuano a rincorrersi le voci sull'imminente ritorno di Massimo Giletti in Rai, diamo conto di una gaffe in piena regola commessa dal conduttore e da tutta la squadra di Non è l'...

L’orologio che segna quanto manca alla fine del mondo ha brutte notizie : (Foto: Mark Wilson/Getty Images) Le lancette del Doomsday Clock sono state aggiornate a due minuti alla mezzanotte. Ad annunciarlo è il Bulletin of the Atomic Scientists (ente senza scopo di lucro formato da un consiglio di esperti che comprende ben 14 premi Nobel) secondo cui l’Orologio dell’apocalisse – una metafora inventata dalla stessa organizzazione durante la Guerra Fredda e usata per quantificare il pericolo di una ipotetica ...

L’orologio dell’Apocalisse segna ancora 2 minuti alla mezzanotte : ecco perché l’”orario” non è cambiato dallo scorso anno : Fondato nel 1945 dagli scienziati dell’Università di Chicago che hanno contribuito a sviluppare le prime armi atomiche nel Manhattan Project, il Bulletin of the Atomic Scientists ha creato l’”Orologio dell’Apocalisse” 2 anni dopo, utilizzando l’immagine dell’Apocalisse (la mezzanotte) e quella dell’esplosione nucleare (il contro alla rovescia fino a zero) per comunicare le minacce all’umanità e al pianeta. La decisione di spostare in avanti o ...

Killer appassionato di maratone inchiodato (anche) dal GPS dell’orologio hi-tech : I fitness tracker, orologi che s’indossano durante l’attività sportiva, sono strumenti usati da atleti professionisti e dilettanti perché tengono traccia del percorso che si compie, di quanto tempo si impiega e molto altro. Per chi non ha nulla da nascondere sono un’ottima idea, in caso contrario possono rivelarsi degli spioni. Ne sa qualcosa Mark “Iceman” Fellows, trentanovenne inglese appassionato di maratone e di ...

Omega recupera il cuore del primo orologio che ha camminato sulla luna : Se potessi suggerire una correzione al testo di un classico dei R.E.M. “Man On the Moon”, scriverei che non fu solo un uomo a sbarcare sulla luna, ma anche un orologio. In particolare un Omega Speedmaster, al polso di un mito come Buzz Aldrin, il secondo uomo a mettere piede sulla luna, perché il primo, Neil Armstrong, aveva dovuto privarsi del suo a causa della rottura di uno dei cronometri di bordo. Prima che gli fosse dato ...