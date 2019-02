Il cardinale Pell va in carcerePedofilia | rischia fino a 50 anni

Pedofilia - il cardinale George Pell in carcere. Revocata la libertà su cauzione : ... direttore ad interim della sala stampa della Santa Sede, con un tweet ieri sera ha scritto: "Posso confermare che George Pell non è più il prefetto della Segreteria per l'Economia".

Il tribunale di Melbourne ha revocato la libertà su cauzione al cardinale George Pell : Il tribunale di Melbourne, in Australia, ha revocato la libertà su cauzione al cardinale australiano George Pell, ex consigliere stretto di Papa Francesco, che era stato condannato per abusi sessuali su due minorenni. Il reato risale al 1996, quando Pell era arcivescovo

Pedofilia - arrestato il cardinale Pell : la libertà su cauzione è stata revocata : Il cardinale dichiarato colpevole di abusi sessuali su due chierichetti di 12 e 13 anni quando era arcivescovo di Melbourne...

Revocata la libertà su cauzione - il cardinale Pell va in carcere : È stata Revocata oggi la libertà su cauzione al cardinale George Pell, dichiarato colpevole da una giuria di abusi sessuali su due coristi di 13 anni quando era arcivescovo di Melbourne verso la fine degli anni ’90. Lo ha stabilito la County Court di Melbourne, a conclusione di un udienza pre-sentenza di condanna dove i legali delle due parti hanno...

Pedofilia - cardinale Pell in carcere : revocata la libertà su cauzione - : L'ex tesoriere del Vaticano è stato dichiarato colpevole di abusi sessuali commessi negli anni '90 su due coristi di 13 anni, a Melbourne. Da oggi per lui si aprono le porte dell'Assessment Prison ...

Colpevole di pedofilia - il cardinale George Pell va in carcere. Revocata la libertà su cauzione : È stata Revocata oggi la libertà su cauzione al cardinale George Pell, dichiarato Colpevole da una giuria di abusi sessuali su due coristi di 13 anni quando era arcivescovo di Melbourne verso la fine degli anni '90. Lo ha stabilito la County Court di Melbourne, a conclusione di un udienza pre-sentenza di condanna dove i legali delle due parti hanno presentato le argomentazioni conclusive.Da stanotte Pell sarà detenuto nella ...

Lo strano caso della condanna del cardinale Pell : Il Pontefice aveva incaricato Pell di riformare completamente finanze ed economia nel Vaticano, attribuendo alla Segreteria per L'Economia poteri praticamente assoluti su tutto, dai soldi al ...

Lusso e abusi sui minori - tutti i guai del cardinale Pell : Il resto è cronaca, con la condanna in primo grado, lui che ribadisce la propria innocenza e la Chiesa che gli conferma la sospensione dall'esercizio del ministero e l'impossibilità di avvicinarsi a ...

Alla furia giacobina non basterà lo scalpo del cardinale Pell : Roma. Il presidente della Conferenza episcopale australiana, mons. Mark Coleridge, era uno dei più attesi al vertice sulla protezione dei minori nella chiesa della scorsa settimana. Sia perché l’Australia è da tempo terra di conquista per i media e le giurie popolari che puntano Alla giugulare di co

Pedofilia - Papa proibisce al cardinale Pell contatto con minori : Un caso "doloroso" per il Vaticano la condanna del cardinale George Pell per Pedofilia, il tesoriere del Vaticano, un caso non ancora concluso - ricorda la Santa Sede che è solo la sentenza di primo grado quella dei giudici australiani - ma nel frattempo, il Papa ha "proibito l'esercizio pubblico del ministero" e quindi "il contatto in qualsiasi modo e forma con minori di età". La posizione del Vaticano è stata chiarita dal direttore "ad ...

Pedofilia - Papa proibisce al cardinale Pell contatto con minori : Roma, 26 feb., askanews, - Un caso "doloroso" per il Vaticano la condanna del cardinale George Pell per Pedofilia, il tesoriere del Vaticano, un caso non ancora concluso - ricorda la Santa Sede che è ...

Australia : il cardinale Pell per la giuria è colpevole di violenza sessuale - dubitano i cattolici : Lo scorso 11 dicembre una giuria di un tribunale Australiano ha condannato il cardinale George Pell per atti sessuali su minori. La sentenza era rimasta segreta sino ad oggi per un ordine del tribunale Australiano dello scorso giugno. Anche se vari media, violando l'ordine, avevano già fatto trapelare indiscrezioni. Nel primo verdetto, avvenuto a ottobre 2018, stando a molte fonti Pell era stato trovato innocente da 10 membri della giuria e ...

Pedofilia - il Vaticano vieta al cardinale Pell di avere contatti con minori : Roma, 26 feb., askanews, - Un caso 'doloroso' per il Vaticano la condanna del cardinale George Pell per Pedofilia, il tesoriere del Vaticano, un caso non ancora concluso - ricorda la Santa Sede che è ...

Pedofilia - condannato il cardinale George Pell : la reazione del Vaticano : È il più alto funzionario della Chiesa cattolica ad essere coinvolto in un caso di Pedofilia: condannato per aver stuprato...