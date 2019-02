macitynet

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) ... il settore della telefonia mobile chiede ai responsabili delle decisioni di applicare il principio " stesso servizio, stesse norme" all'economia, per assicurare una protezione dei ...

Pechiarit : GSMA suggerisce di modernizzare le normative per realizzare il futuro digitale dell’Europa - macitynet : GSMA suggerisce di modernizzare le normative per realizzare il futuro digitale dell’Europa - Amorne_1979 : 'GSMA suggerisce di modernizzare le normative per realizzare il futuro digitale dell’Europa' di Mauro Notarianni -… -