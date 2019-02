Anthem - recensione

eurogamer

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Parafrasando la celebre citazione tratta da Le Avventure di Superman: "È Destiny? È The Division? È!".Sin dal suo primo annuncio la produzione firmata Bioware non ha di certo avuto vita facile, dovendo sopportare continui confronti con gli altri live game prima ancora di mostrarsi nel suo gameplay e fornire dunque le prime indicazioni.La realtà dei fatti però, come anche dimostrato dalle dirette tenute dagli sviluppatori nel corso degli ultimi mesi, è cheriesce a camminare sulle sue metaforiche gambe, discostandosi per molteplici aspetti dai titoli di Bungie e Massive, e attingendo soltanto ad alcuni aspetti che ormai costituiscono le fondamenta dei looter shooter.Leggi altro...

Agonista : #Anthem è davvero il concorrente di #Destiny? Pro e contro dell’ultima fatica di #BioWare nella mia recensione su… - TomsHWItalia : Anthem rappresenta le ultime fatiche di BioWare e EA - Electronic Arts. Si tratta di un titolo che miscela sapiente… - andrew_ropes : Parliamo un po’ di Anthem sulle pagine di @TomsHWItalia -