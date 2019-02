Annuncio con Fonzie morto | ma la notizia su Henry Winkler di Happy Days è una bufala

Juve - l'Annuncio del padre di Zaniolo : 'Rinnova con la Roma a fine stagione' : Roma - La Juventus monitora sempre con più attenzione la questione relativa a Nicolò Zaniolo . Fabio Paratici è stregato dal talento della Roma che alla sua prima stagione da professionista ha ...

Medico no vax - Annuncio choc su Fb : «Cerco bimbo con orecchioni per fare esperimento». Poi lo sospende : «Sto cercando un bambino/a - rigorosamente volontario/a - che abbia la parotite IN ATTO e sia residente nelle Marche (o zone limitrofe). Si tratta di esperimento che rispetta la convenzione di...

Xbox Game Pass e Project xCloud su Switch : l'Annuncio potrebbe arrivare all'E3 2019 con il lancio nel 2020 : Il possibile arrivo di Xbox Game Pass e Project xCloud su Switch è uno dei rumor più interessanti del periodo e ovviamente anche un insider e giornalista spesso molto vicino a Microsoft come Brad Sams di Thurrott, non poteva non esprimere la propria opinione al riguardo.Sams ipotizza un possibile reveal durante l'E3 2019 con un lancio previsto per l'anno successivo."Qualsiasi device che abbia il WiFi o una connessione internet può connettersi ...

Morto Gabriele La Porta - storico conduttore Rai. L'Annuncio del figlio : «Sei stato il mio maestro» : Addio al giornalista e conduttore Rai, Gabriele la Porta. A dare L'annuncio è il figlio Michele su Radio Colonna, precisando che il padre si è spento il 19 febbraio scorso....

Milly Carlucci fa un Annuncio inaspettato su Ballando con le stelle : Ballando con le stelle 2019: Milly Carlucci rivela una sorprendente novità Il mese prossimo inizierà finalmente la nuova edizione di Ballando con le stelle. Al momento però ancora non è stato svelato il cast anche se, ovviamente, sono già circolati diversi rumor che hanno acceso gli animi tra i fan del popolare talent show vip. Finita qua? Nemmeno per idea perchè proprio in queste ultime ore Milly Carlucci ha fatto un incredibile annuncio che ha ...

Eurovision Song Contest 2019 - Mahmood rappresenterà l'Italia : l'Annuncio ufficiale : La notizia aveva provocato l'entusiasmo dei fan di Ultimo e di tutti coloro che hanno strumentalizzato inutilmente a fini politici la sua meritata vittoria alla 69esima edizione del Festival di Sanremo (senza contare i fermi sostenitori del "popolo sovrano", sempre e comunque, e gli anti-radical chic).Mahmood, che subito dopo aver trionfato sul palco del Teatro Ariston con la canzone Soldi, aveva immediatamente confermato la propria ...

"Ho l'autismo - siate pazienti con me". L'Annuncio di Roberto - affisso nell'edicola dove lavora : "Buongiorno, mi chiamo Roberto e sono il vostro giornalaio. Ho l'autismo, vi chiedo di essere pazienti e di darmi un po' di tempo. Impareremo a conoscerci e questo mi aiuterà a servirvi meglio. Grazie mille". È questo che leggereste se vi trovaste in via Piave a Napoli, di fronte all'edicola di Roberto, ragazzo di 20 anni che la gestisce da poco più di un mese insieme ai genitori. "Noi ci siamo sempre concentrati per ...

Jane Alexander svela motivo dell’Annuncio sulla rottura con Elia Fongaro : Jane Alexander si confida: svelato il motivo dell’annuncio sulla rottura con Elia Fongaro Giovedì scorso, come un fulmine a ciel sereno, giungeva la notizia che Jane Alexander ed Elia Fongaro avevano messo fine alla loro relazione. “Diversità nel concetto stesso di amore e di coppia”, scriveva l’attrice sui suoi profili social. Il modello nel frattempo […] L'articolo Jane Alexander svela motivo dell’annuncio ...

Nuoto - l’Annuncio shock di Rikako Ikee : “ho la leucemia - sono in uno stato confusionale” : La nuotatrice giapponese ha rivelato di aver contratto la leucemia, twittando sui social di essere in stato confusionale Alla campionessa del Nuoto giapponese Rikako Ikee, la prima donna ad essere stata scelta come Most Valuable Player ai Giochi Asiatici dello scorso anno, è stata diagnosticata una leucemia, come ha rivelato oggi. “Non riesco ancora a crederci e sono in uno stato confusionale“, ha twittato la diciottenne. ...

Sanremo 2019 Serata Finale in Diretta : il nostro live-blogging con l'Annuncio del vincitore : Seguiti con noi l'ultima Serata del Festival di Sanremo 2019. Aggiornamenti in tempo reale dal Teatro Ariston e annuncio del vincitore di Sanremo 2019.

Juventus – Il ritorno del muro bianconero - Allegri e l’Annuncio in conferenza stampa : “sta per tornare la BBC” : Allegri annuncia il ritorno della BBC, le parole dell’allenatore bianconero alla vigilia di Sassuolo-Juventus “Potete scrivere il titolo bello: la prossima settimana ritorna la BBC”. Così Massimiliano Allegri alla vigilia di Sassuolo-Juventus annuncia il ritorno in campo del muro bianconero. Secondo l’allenatore, Chiellini e Bonucci “saranno a disposizione la prossima settimana”, al contrario ...

Concorsi Ata ed educatori scolastici in arrivo : l’Annuncio di Uil Trentino : Si è tenuto lo scorso 5 febbraio il tavolo di informazione preventiva sui Concorsi per il personale Ata. L’incontro, avvenuto presso il ‘Palazzo della Ricerca e della Conoscenza’ a Trento, ha visto la presenza – tra gli altri – di Angelo Platzer e Antonietta Scarsella, rappresentanti del sindacato Uil Scuola. Durante il dibattito, la dottoressa Francesca Mussino ha comunicato alle organizzazioni sindacali che le procedure per i Concorsi ...

Sciopero benzinai domani 6 febbraio 'congelato'/ Annuncio Mef : "incontro positivo con sindacati e Up" : Sciopero dei benzinai domani 6 febbraio: incontro Mef-sindacati 'congela' la protesta, 'incontro positivo con sindacati e Unione Petrolifera'