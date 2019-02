Annunciata la data di uscita di Ace Attorney Trilogy

eurogamer

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Acedi Capcom, il remake in HD dei tre titoli originali Aceper console moderne, verrà lanciato in occidente il 9 aprile secondo l'elenco eShop del gioco, riporta Gamingbolt. Un po' in ritardo rispetto alla versione giapponese.La versione Switch del gioco è disponibile per il pre-load sul Nintendo eShop in questo momento; la dimensione del file arriva a 1,7 GB, il che significa che non ci sarà bisogno di moltissimo spazio. La collection supporterà le lingue inglesi e giapponesi al momento del lancio, ma anche il tedesco e il francese verranno aggiunti in un aggiornamento gratuito post-lancio.I tre giochi originali sono ampiamente citati come i migliori della serie e, si spera, che questa pubblicazione sulle console moderne farà sì che raggiungano un pubblico più ampio, di modo che Capcom lanci un nuovo sequel della serie.Leggi altro...

