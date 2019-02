Lazio condannata nel processo contro De Sisti | tutti i dettagli

Mediaset vince la causa contro Facebook - condannata per vioLazione copyright : 'Ancora un passo avanti nella protezione dei contenuti prodotti dagli editori. Per la prima volta in Italia, Facebook è stata condannata dal Tribunale di Roma per violazione del diritto d'autore e per ...

Mediaset annuncia : Facebook condannata per vioLazione coypright : Per la prima volta in Italia, Facebook è stata condannata dal Tribunale di Roma per violazione del diritto d’autore e per diffamazione, illeciti commessi ospitando link non autorizzati sulle pagine della propria piattaforma. Questa svolta nella giurisprudenza italiana a tutela del copyright nasce da una causa avviata da Mediaset, un contenzioso dal valore economico modesto […] L'articolo Mediaset annuncia: Facebook condannata per ...