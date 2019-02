Inail | la nuova norma taglia i costi dei premi annuali da pagare all’Istituto Ma riduce

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 febbraio 2019) Con la recente Legge 145/2018 (in vigore dal 1 gennaio di quest’anno) è stata fissata la riduzione del 15,24% deiche le imprese pagano all’, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali. Il taglio comporterà una diminuzione molto significativa per le entrate delle casse dell’ente previdenziale, che dovrebbero scendere di oltre un miliardo e mezzo di euro nei prossimi tre anni.A prima vista verrebbe da pensare che, a partire dal 2019, l’sarà “più povero”, e magari meno capace di far fronte alle richieste di indennizzo dei lavoratori infortunati. In realtà l’istituto, come rivelato da un’inchiesta di Fq Millennium (n. 8 Dicembre 2017/Gennaio 2018), siede su un tesoretto di 32 miliardi di utili impropriamente accumulati negli anni che avrebbero invece ...