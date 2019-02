Crash Apex Legends su PC | la soluzione definitiva arriverà presto?

optimaitalia

: Crash #ApexLegends su PC, la soluzione definitiva arriverà presto? - OptiMagazine : Crash #ApexLegends su PC, la soluzione definitiva arriverà presto? - infoitscienza : Respawn Entertainment dice la sua riguardo alla prevenzione dei crash in Apex Legends - infoitscienza : Apex Legends, per Respawn Entertainment risolvere i crash è una priorità -

(Di martedì 26 febbraio 2019)Con, Respawn Entertainment e Electronic Arts sono riuscite a fare quello che quasi tutti credevano impossibile. Il nuovo Battle Royale - da scaricare gratuitamente su PC, PS4 e Xbox One - ha infatti subito catturato la curiosità degli esperti e dei semplici appassionati, che si sono fiondati in massa tra le lande di Canyon dei Re. Sono più di 25 milioni i giocatori coinvolti, e il futuro appare roseo per una produzione così giovane. Inevitabile allora impensierire seriamente il fenomeno Fortnite, considerato fino ad ora il re incontrastato della Battaglia Reale su console, personal computer e dispositivi mobile.L'enorme successo dinon deve però farci credere che si tratti di un gioco perfetto. Come accade per tutti i titoli più blasonati, anche lo shooter online dagli stessi autori di Titanfall presenta qualche difetto, che sia contenutistico o di mera ...