Aretha Franklin | un documentario svela i segreti del suo album più venduto

Genius 3 : Aretha Franklin - National Geographic racconta la Regina del Soul : riprese al via in estate : E' Aretha Franklin la terza protagonista della serie antologica Genius, che ha visto le sue prime due stagioni dedicate a Albert Einstein (interpretato da Geoffrey Rush) e Pablo Picasso (con Antonio Banderas nel ruolo del protagonista) e che ora si prepara a raccontare la vita, la carriera e la sua impegno civile della Regina del Soul, scomparsa ad agosto 2018 a 76 anni. Aretha Franklin è ...

Festival di Berlino - chiusura con il film su Aretha Franklin : In una Berlinale troppo altalenante per non risultare deludente, si è consumata la rottura tra un cinema narcisisticamente d'autore, preoccupato solo dei propri fantasmi, e uno che cerca di fare i ...

Il 3 gennaio 1987 Aretha Franklin fu la prima donna eletta alla Rock And Roll Hall Of Fame : Regina del Soul, lady del Gospel e punto di riferimento assoluto per spiritualità e passione in musica, Aretha Franklin fu la prima donna eletta alla Rock and Roll Hall of Fame. Era il 3 gennaio 1987 e l'associazione-colosso superava quel gender gap emerso dall'anno precedente con le nomination nelle quali mancavano, appunto, nomi femminili. Tra le 10 candidature vi erano Elvis Presley, Fats Domino, James Brown, Buddy Holly e Chuck Berry, e ...

Da Sergio Marchionne a Davide Astori a Aretha Franklin : chi ci ha lasciato nel 2018 : I personaggi del mondo dello sport, della cultura, dello spettacolo e dell’imprenditoria che se ne sono andati negli ultimi dodici mesi