Volkswagen T-Roc R | svelate le caratteristiche del crossover da 300 CV GALLERY

Volkswagen T-Roc R - La crossover diventa più sportiva : La Volkswagen presenta al Salone di Ginevra la T-Roc R in una variante che ne anticipa la versione di serie. La lettera R indica l'allestimento più sportivo del mondo Volkswagen e la crossover mette in campo una serie di dotazioni tecniche volte a offrire il top delle prestazioni nel suo segmento. La meccanica della T-Roc R è simile a quella di altri modelli sportivi del Gruppo: è infatti stato scelto il powertrain con il 2.0 TSI da 300 CV e 400 ...

Volkswagen T-Roc R - A Ginevra la versione top di gamma : Dopo il video dei collaudi al Ring, la Volkswagen svela definitivamente le carte diffondendo il primo teaser della T-Roc R. La crossover più sportiva della gamma farà il suo debutto al Salone di Ginevra, occasione nella quale conosceremo anche tutti i dati tecnici. Quello che vedremo in Svizzera sarà un esemplare molto vicino alle specifiche di serie, segno che il lancio commerciale non sarà immediato e per ora non ci sono informazioni sul ...