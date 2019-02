Sanità Sicilia | Lagalla | Serve convergenza di più competenza

Dalla Sicilia la strategia per un sistema sanitario sostenibile : Roma, 25 feb., askanews, - Cure sempre più efficaci a costi sostenibili per Stato, Regioni e pazienti. La Sanità del futuro parte da qui, ma per raggiungere questi obiettivi è più che mai necessario ...

Sanità Sicilia - Razza : obiettivo è spendere bene e meglio : Roma, 25 feb., askanews, - "È un momento di confronto importante sul segmento amministrativo che mai come in questo momento ha bisogno di attenzione da parte delle istituzioni. Quando si parla di ...

Oggi a Palermo una tavola rotonda sulla Sanità del futuro - con il patrocinio della Regione Siciliana : Cure sempre più efficaci a costi sostenibili per Stato, Regioni e pazienti. La sanità del futuro parte da qui, ma per raggiungere questi obiettivi è più che mai necessario un confronto tra i diversi operatori del settore: dalle istituzioni regionali alle strutture cliniche, passando per le associazioni dei cittadini e le imprese private. È in quest’ottica che GE Healthcare, divisione medicale di General Electric, ha organizzato Oggi a Palermo, ...