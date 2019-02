Salvini soddisfatto per il risultato in Sardegna | e tranquillizza Di Maio

Sea Watch 3 - Francia : 'Accoglieremo 7 migranti'/ Salvini soddisfatto : 'Col dialogo si risolvono problemi' : Sea Watch 3, Francia: 'Accoglieremo 7 migranti'. Passo indietro di Parigi, Matteo Salvini soddisfatto: 'Col dialogo si risolvono problemi'.

Sea Watch - pronto lo sbarco a Catania - i migranti divisi in 7 Nazioni europee. Salvini soddisfatto! : Salvini si dice soddisfatto per il risultato, infatti i migranti verranno divisi in 7 paesi europei La Sea Watch può sbarcare dopo sei giorni di blocco, ma non a Siracusa: a Catania. L’ordine arriva dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, che si trova nello stesso tempo ad affrontare una richiesta di autorizzazione a procedere avanzata nei suoi confronti dal Tribunale dei ministri proprio del capoluogo etneo. Era stato il premier Giuseppe ...

Sea Watch - sei Paesi oltre l'Italia accoglieranno i 47 migranti : Matteo Salvini soddisfatto : Dopo giorni di trattative, la Sea Watch dovrebbe attraccare al porto di Catania, in modo da trasferire i 47 migranti presso gli hotspot di Pozzallo o Messina. Da lì saranno poi distribuiti in 7 Paesi dell'Unione Europea, Italia compresa. La conferma arriva dal premier Giuseppe Conte a margine di un incontro con il sindaco di Milano, Beppe Sala. Trovato l'accordo tra i Paesi dell'Unione Europea "Ai 5 Paesi UE (oltre l'Italia) disposti ad ...

"Salvini soddisfatto per la posizione di Conte" : Giuseppe Conte atterra a Roma poco dopo le 23.30. Si infila in macchina e vola verso Palazzo Chigi, dove poco dopo mezzanotte incontra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Un vertice che finisce all'una e mezza nel più assoluto riserbo. Gli staff vengono mandati a casa, nessuna nota ufficiale, silenzio radio per tutta la notte e le prime ore del mattino. Sul tavolo il caso Seawatch e relativi migranti ancora bloccati a bordo. E ovviamente ...

Vertice Conte-Di Maio-Salvini sui migranti : il governo regge - La Chiesa Valdese accoglie i migranti Sea Watch - Salvini soddisfatto : '... : E' terminato dopo circa un'ora e mezzo il Vertice a Palazzo Chigi del premier Giuseppe Conte con i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. "Manteniamo l'impegno ad accogliere donne bambini senza ...

Sea Watch - Malta autorizza lo sbarco dei 49 immigrati. Ma Salvini non è soddisfatto : Malta ha autorizzato lo sbarco dei 49 immigrati che si trovano a bordo delle navi delle due Ong Sea Watch e Sea Eye. Lo ha annunciato il premier maltese Joseph Muscat. E' stato infatti raggiunto un accordo europeo per risolvere la situazione dei migranti bloccati da giorni in mare al largo delle co