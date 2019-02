Raid al Roxy Bar a Roma | 7 anni a Casamonica | «Metodo mafioso» Caos in aula | il clan

Raid al Roxy Bar : 7 anni ad Antonio Casamonica. Raggi : «Giustizia è fatta» : Sette anni di reclusione per lesioni e violenza privata con aggravate dal metodo mafioso. È la condanna che arriva oggi, lunedì 25 febbraio, nei confronti di Antonio Casamonica: accusato di violenza ...

Raid Roxy Bar - 7 anni a Casamonica Caos in aula - il clan minaccia e insulta : di Adelaide Pierucci Sette anni di carcere e tre anni di libertà vigilata per violenza privata e lesioni aggravate dal metodo mafioso. È la pena inflitta oggi ad Antonio Casamonica per aver avallato e ...