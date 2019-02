Oscar 2019 | i discorsi che abbattono i muri di ogni diversità

Oscar 2019 : Charlize Theron con caschetto color cioccolato e abito a sirena è regina del red carpet : Charlize Theron incanta sfilando sul red carpet degli Oscar 2019: inediti capelli a caschetto color cioccolato, abito Dior celeste a sirena con schiena in bella mostra, gioielli Bulgari e fisico statuario. Ecco la nuova veste con cui l'attrice si è presentata alla cerimonia dell'Academy, apparendo molto diversa dalla bellezza bionda alla quale ha abituato il pubblico.Vincitrice di un Oscar nel 2004 come migliore attrice protagonista per ...

Glenn Close - la grande sconfitta degli Oscar 2019 : La prima candidatura , come miglior attrice non protagonista, agli Oscar - ma non la vittoria - era arrivata nel 1983 per 'Il mondo secondo Garp' . Un copione che si ripete: l'anno successivo per 'Il ...

Oscar 2019 - Chiara Ferragni e Fedez sul red carpet di Vanity Fair | : Per l'occasione, la fashion influencer più famosa al mondo ha scelto un importante abito rosso di Gianbattista Valli , con gonna corta davanti e lungo strascico dietro

Oscar 2019 : vincitori - vinti e un red carpet da favola a tutto colore : Oscar 2019: sorprese, conferme e look da favola. Alla 91esima edizione degli Academy Awards Green Book vince la statuetta come Miglior film. Rami Malek nei panni di Freddy Mercury è il Miglior attore. ...

Oscar 2019 - i look più belli : dalla schiena nuda di Irina Shayk a Lady Gaga in stile Audrey Hepburn : Polvere di stelle sul red carpet degli Oscar 2019, reso magico dagli outfit delle dive di Hollywood. La scena è stata conquistata anche dallo stile di personalità come Lady Gaga e Irina Shayk, donne assai diverse ma entrambe vestite di nero e accomunate dall' "amore" per Bradley Cooper (per la prima, compagno sul set grazie all'interpretazione in "A Star is born"; per la seconda compagno nella vita). Irina, modella di professione, ...

Oscar 2019 : il discorso in spagnolo di Javier Bardem contro Trump : 'Nessun paese può costruire muri e porre barriere' : Questa notte, al Dolby Theatre di Los Angeles, si è svolta la consueta cerimonia di consegna degli Oscar, durante la quale, attori, registi e addetti ai lavori del mondo del cinema, hanno avuto l'...

Dopo due Oscar in due anni Mahershala Ali sbancherà gli Emmy 2019 con True Detective 3? (Video) : Due Oscar in due anni per Mahershala Ali che con gli Oscar 2019 entra nella storia del premio: l'attore protagonista di True Detective ha vinto nella categoria Miglior attore non protagonista per Green Book, che a sua volta è stato premiato con la statuetta più ambita, quella di Miglior Film, alla cerimonia del 24 febbraio. Un trionfo che arriva due anni Dopo quello del 2017 per Moonlight, sempre nella stessa categoria, anche se va detto che ...

Ascolti TV | Domenica 24 febbraio 2019. Non Mentire in calo (14.1%) - Fazio 14.7%-11.8%. Kilimangiaro batte Quelli che. Gli Oscar su Tv8 al 2.9% : Non Mentire Nella serata di ieri, Domenica 24 febbraio 2019, su Rai1 Che Tempo Che Fa – dalle 20.36 alle 22.38 – ha conquistato 3.868.000 spettatori pari al 14.7% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.42 alle 0.01 – ha interessato .000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della fiction Non Mentire - dalle 21.34 alle 23.29 – ha raccolto davanti al video 3.328.000 ...

Notte degli Oscar 2019 in diretta : ecco le nomination. Dove seguire la cerimonia : Notte degli Oscar 2019 Dieci candidature per Roma, film targato Netflix, e La favorita, con Olivia Colman. Otto per A Star is Born e Vice, sette per Black Panther. StaNotte a Los Angeles pioveranno statuette. Mancano infatti poche ore alla cerimonia di premiazione degli Oscar 2019, l’evento più prestigioso per il mondo del cinema che stavolta non sarà agevolato dalla presenza di un vero e proprio presentatore. L’attore Kevin Hart, ...

Oscar 2019 - tutti i look : Lady Gaga incanta con un diamante Tiffany (dal valore inestimabile) - Billy Porter il più originale. Ma ci sono anche i Ferragnez : La protagonista indiscussa di questa notte degli Oscar è stata indubbiamente lei, Lady Gaga. Perfettamente a suo agio nel nuovo ruolo di diva del cinema, miss Germanotta ha lasciato tutti a bocca aperta non solo per la sua esibizione molto intima con Bradley Cooper sulle note di “Shallow”, ma anche per il diamante giallo di Tiffany da 128 carati che ha sfoggiato per la prima volta nella storia sul red carpet. Incastonato ...

Oscar 2019 - diretta : Green Book miglior film - Rami Malek miglior attore : Si è conclusa la cerimonia degli Oscar 2019 al Dolby Theatre di Los Angeles. Il premio per il miglior film è andato a Green Book, (presentato alla Festa del cinema di Roma), mentre...

Le pagelle degli Oscar 2019 : con Roma trionfa Netflix - voto 10 - - Colman «ruba» la statuetta a Glenn Close - voto 8 - : Certo non passa inosservato il fatto che il film dai 3 Oscar «Roma» è voluto, prodotto, distribuito nel mondo dalla piattaforma Netflix agguerritissima rivale della vecchia Hollywood. Le discussioni ...

Oscar 2019 : i vincitori : Dal trionfo di Rami Malek come miglior attore protagonista a quello di «Green Book» per miglior film, tutti i premiati di questa edizione