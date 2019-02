M5S | Di Maio conferma la svolta | Organizzazione per essere forti

Di Maio : “Ora riorganizzazione M5S. Dialogo con vere liste civiche. Nuove regole per consiglieri - oltre secondo mandato” : “Oggi apriamo la discussione all’interno del movimento per la nuova organizzazione, la discussione di alcune regole”, compresa l’apertura alle liste civiche. Lo ha detto il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, capo politico del M5S, in conferenza stampa a Montecitorio. “Non mi arrendo all’idea paragonare i risultati delle amministrative con le politiche, su questo non cederemo mai. Ogni volta si canta la morte del cigno, la morte del M5S ...

Luigi Di Maio : “Regionali non contano - M5S deve cambiare. Sì a liste civiche e via doppio mandato” : Il vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, con un conferenza stampa alla Camera, prova a spegnere le polemiche e minimizza l'impatto del voto delle Regionali in Abruzzo e Sardegna sulla stabilità del Governo e sul consenso verso il Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Regionali Sardegna : Di Maio : 'Nessun impatto sul governo e su M5S' : "Le elezioni amministrative non avranno alcun impatto sul governo e sulla vita interna del Movimento". Lo ha detto il capo politico del M5S Luigi Di Maio in conferenza stampa alla Camera. "Non mi ...

Il senatore di Forza Italia provoca M5S : “Gilet da ‘steward’ per Di Maio”. E Casellati : “Non siamo allo stadio”. Bagarre in Aula : Tensione in Aula al Senato durante i lavori e l’esame degli emendamenti sul decreto per reddito di cittadinanza e quota 100. Il motivo? Il senatore Antonio Saccone (FI) ha provocato il M5s, ricordando una delle attività lavorative svolte dal vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio (che non era presente a Palazzo Madama, ndr), ovvero quella di steward negli stadi. Dopo aver ironizzato sul suo appoggio ai gilet gialli francesi, ha ...

Senatore FI con gilet 'steward' e foto Di Maio - proteste M5S : ... Fi,, al termine di un infervorato intervento, ha ricordato una delle attività lavorative svolte dal vicepremier Luigi Di Maio, assente dall'aula, prima di entrare in politica, quella di steward ...

Vittorio Di Battista massacra il M5S - e Luigi Di Maio? - : il papà peggio del figlio Alessandro : Il M5s, stufo dei suoi deliri, ha messo il silenziatore ad Alessandro Di Battista : meglio farlo tacere. Il suo ritorno annunciato in pompa magna in Italia non ha sortito alcun effetto. Anzi, forse sì:...

M5S - processo a Di Maio : fronda su legittima difesa. Lui rilancia : conta on line : A concludere una giornata all'insegna della tempesta perfetta arrivano in serata le parole un po' sconnesse di Beppe Grillo: «Ormai sono un comico governativo». «Mi...

Sardegna : Forello (M5S) attacca - 'Sindrome struzzo - Di Maio nasconde testa sotto la sabbia' : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - "Adesso che i risultati sono definitivi, si possono trarre le conclusioni. La diagnosi è: sindrome severa dello struzzo che, di fronte ad un pericolo imminente o una difficoltà, nasconde la testa sotto la sabbia". Così, il consigliere comunale del M5S di Palermo, Ugo F

M5S - CRISI DOPO ELEZIONI SARDEGNA?/ Ala ortodossa 'Leadership Di Maio va ridiscussa' : Conte fiducioso sulla tenuta del governo nonostante il flop M5s alle ELEZIONI Sardegna. Ma ora la leadership di Di Maio vacilla, l'attacco di Paola Nugnes

Regionali Sardegna - il M5S perde tre voti su quattro : il flusso che condanna Luigi Di Maio : Un calvario. Non si può che descrivere così l'andamento dei consensi al M5S dopo le elezioni politiche del 4 marzo 2018. Con il punto più basso proprio alle Regionali in Sardegna di ieri, domenica 24 febbraio. I grillini, a spoglio quasi concluso, hanno raccolto meno del 12 per cento. Un tracollo. U

Vittorio Feltri seppellisce Luigi Di Maio : 'Mettiti a cuccia - sei finito. Ecco con chi lo sostituirà il M5S' : Bibite? Bibite? Grillo si è scocciato di te e delle tue sparate da apprendista stregone, e minaccia di abbandonare la guida politica. Ha intuito pure lui che le stelle si stanno spegnendo. Ci ...

M5S dopo il crollo in Sardegna - Di Maio : “Avanti con la riorganizzazione”. Ma Nugnes : “Sua leadership da ridiscutere” : Delusione e preoccupazione per il futuro, poi la consapevolezza che fosse una sconfitta annunciata. Anche se una botta così forte, addirittura con il candidato all’11 e la lista al 9%, neppure i più pessimisti l’avevano prevista. Passare dal 42,5 per cento delle elezioni politiche a percentuali a stento su due cifre, pochi mesi fa era difficile da immaginare. A due settimane dalla sconfitta alle Regionali in Abruzzo, Luigi Di Maio e ...

Parla Desogus - il candidato M5S in Sardegna : "Di Maio non ci ha messo la faccia perché sapeva di perdere contro Salvini" : Si autodefinisce "l'antidivo", di professione fa il bibliotecario e anche questa mattina a spoglio in corso è andato a lavoro: "Non sono una persona che vive di politica ma io ci ho messo la faccia sin dall'inizio. Di Maio ha preferito non competere con Salvini". Francesco Desogus, il candidato presidente del Movimento 5 Stelle in Sardegna, risponde al telefono quando i dati lo danno intorno all'11%.Un crollo rispetto al 42% ottenuto dai ...