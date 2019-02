La stagione 2019 della F1 e del Motomondiale tutta su Sky

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : a Sochi il podio di Fischnaller per chiudere una stagione più che positiva per l’Italia : Lo zero alla casella medaglie per l’edizione dei Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 aveva sicuramente deluso un po’ le aspettative. Bisognava ripartire, per un nuovo quadriennio, nel modo migliore. Così è stato: è arrivata una stagione più che positiva per la Nazionale italiana di Slittino in chiave Coppa del Mondo. Se ai Mondiali ancora una volta gli azzurri non sono riusciti a centrare il podio, di top-3 ne sono arrivate diverse ...

Formula 1 - MotoGP e Superbike : la stagione 2019 Motori Sky - mai così ricca e completa : ... online tutte le statistiche ufficiali , le analisi di gara, news in tempo reale e tantissimi video dalle piste di tutto il mondo con gli highlights nell'immediato post Gran Premio e tutti gli ...

Bob a 2 - Coppa del Mondo Calgary 2019 : Francesco Friedrich chiude la stagione perfetta e fa 8 su 8! : Francesco Friedrich riscrive la storia e vince anche la tappa conclusiva della Coppa del Mondo di bob 2019 che si è disputata a Calgary , Canada, chiudendo la s

Bob a 2 - Coppa del Mondo Calgary 2019 : Francesco Friedrich chiude la stagione perfetta e fa 8 su 8! : Francesco Friedrich riscrive la storia e vince anche la tappa conclusiva della Coppa del Mondo di bob 2019 che si è disputata a Calgary (Canada) chiudendo la sua annata con otto vittorie in altrettanti appuntamenti. Il tedesco centra, dunque, la sua seconda Sfera di Cristallo nel bob a 2 vincendo anche sulla pista delle Olimpiadi del 1988 con una ennesima prova di spessore. Francesco Friedrich ha fatto segnare i migliori tempi in entrambe le ...

Salto con gli sci - Mondiali 2019 : si assegna oggi l’oro individuale maschile. Ryoyu Kobayashi vuole coronare la stagione - ma occhio a Stoch e Kraft : A Ryoyu Kobayashi, con la Coppa del Mondo ormai in tasca e i Quattro Trampolini conquistati uno dopo l’altro, manca soltanto un obiettivo: quello dei Mondiali di Salto con gli sci. A Innsbruck il giapponese può coronare un’annata spettacolare, che l’ha visto decollare su vette che nessuno poteva pronosticare. Kobayashi, nelle qualificazioni, ha dato l’impressione di essere in totale controllo della situazione: ha sì ...

Continuano gli spettacoli della stagione teatrale di "Bacu Abis Teatro 2019" - realizzata dalla compagnia "La Cernita Teatro" - per la direzione artistica di ... : Continuano gli spettacoli della stagione teatrale di "Bacu Abis Teatro 2019" , realizzata dalla compagnia "La Cernita Teatro ", per la direzione artistica di Monica Porcedda. Domenica 24 febbraio, al Teatro di Bacu ...

La stagione Motori 2019 su TV8 con Formula 1 - MotoMondiale e SuperBike : La stagione dei Motori in chiaro è sempre più nel segno di TV8. Dopo la Formula 1 e il MotoMondiale, l’offerta Motoristica di TV8 si amplia ulteriormente con il Mondiale SuperBike per una copertura tv...

Judo - Grand Slam Dusseldorf 2019 : 13 azzurri all’assalto nel secondo Slam della stagione : Nuovo appuntamento di rilievo alle porte per il circuito maggiore di Judo, che da venerdì 22 a domenica 24 febbraio si trasferisce a Dusseldorf (Germania) per il secondo torneo Grand Slam della stagione 2019 dopo l’esordio a Parigi. 683 atleti provenienti da 97 Paesi di tutto il mondo si daranno battaglia in una delle competizioni più spettacolari ed importanti dell’anno per mettere in cascina punti fondamentali nel ranking di ...

Suburra 2 - i protagonisti della stagione 2019 : L'intero cast di Suburra 2 ha festeggiato, ieri sera, in un party esclusivo al Circolo degli Illuminati, l'avvio della nuova stagione televisiva su Netflix. Alessandro Borghi - candidato come miglior ...

Calendario ATP Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. stagione lunghissima da gennaio a novembre : Ci siamo, una nuova Stagione di grande Tennis sta per cominciare. A partire dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio in un’annata lunghissima in cui gli impegni per i giocatori saranno molteplici. Si partirà dall’ultimo giorno del 2018 per arrivare alle Finals di Coppa Davis di fine novembre 2019. Un percorso lastricato di difficoltà e di prove complicate che i protagonisti di racchetta e pallina dovranno superare per ...

Golf - WGC-Mexico Championship 2019 : Francesco Molinari sfida i migliori nel primo grande appuntamento della stagione : Prenderà il via nella notte italiana tra giovedì 21 e venerdì 22 febbraio il WGC-Mexico Championship 2019, primo dei quattro tornei del World Golf Championships che raccoglierà come di consueto il meglio del panorama Golfistico internazionale. Il montepremi particolarmente elevato e l’altissimo livello dei partecipanti hanno chiamato a raccolta le stelle dei tre principali circuiti mondiali, European, PGA e Asian Tour, presso il Club de ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : l’Irlanda ai raggi X. I detentori del titolo in calo in questo inizio di stagione : Sono i detentori del titolo del Sei Nazioni, coloro che hanno conquistato il Grand Slam nel 2018 e sono riusciti anche a battere i fenomenali All Blacks. Una stagione davvero mostruosa quella passata per l’Irlanda, che si è portata al secondo posto del ranking mondiale, a caccia dei neozelandesi che sono ovviamente ancora in testa. Ora però il passaggio al nuovo anno non è stato affrontato al meglio, con un leggero calo in questo inizio di ...