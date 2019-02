Italiani e cura dell’auto | i dati 2018 di Carglass

Animali : gli Italiani non badano a spese nella cura dei loro amici a 4 zampe : Viziati e felici. Sono gli amici felini, per i quali il 55% degli italiani dichiara di non badare a spese, dedicando un budget di oltre 40 euro al mese per l’acquisto di cibo e accessori. E’ quanto emerge da un’indagine condotta da Privalia, sito di shopping online parte del gruppo Veepee, che in occasione della Giornata nazionale del gatto che si celebra il 17 febbraio ha coinvolto i propri soci sull’importanza ...

Dolore cronico - 16 milioni di Italiani colpiti/ L'esperto 'Non ci si cura o si usano antidolorifici a caso' : Dolore cronico, 16 milioni di italiani colpiti/ L'esperto lancia l'allarme: "Non ci si cura o si usano antidolorifici non specifici"

Mattone - la passione degli Italiani «È il bene rifugio per eccellenza di enti - banche e assicurazioni» : View Larger Image Mattone, la passione degli italiani «È il bene rifugio per eccellenza di enti, banche e assicurazioni» PROPRIO l'ultimo rapporto , dati 2017, dell'Osservatorio di Scenari Immobiliari ...

Italiani tagliano sempre più le spese mediche - per 4 - 5 milioni di famiglie curarsi è un lusso : I dati della ricerca del Crea dell'Università Tor Vergata di Roma: si allarga il divario dei finanziamenti tra Italia e Ue e per il 5,5% delle famiglie curarsi è diventato ormai un lusso. Tutto questo nonostante sia la stessa ricerca a confermare che l'Italia ha i migliori risultati sanitari nel mondo con costi controllati.Continua a leggere

Il papà di Angela rassicura : “Medici dicono che sta meglio”. Feriti altri due Italiani : Nel tardo pomeriggio e' il padre di Angela a dare una notizia rassicurante: "I medici mi dicono che sta meglio", spiega Vincenzo Grignano, sottolineando che dopo ore la ragazza era ancora in sala operatoria nell'ospedale Lariboisiere dove e' stata condotta dopo la terribile esplosione avvenuta a Parigi nella zona dell'Opera, a causa di una fuga di gas. La giovane, 24 anni, di Trapani, si trova nella capitale francese soltanto da un mese e mezzo. ...

Prosciutti Italiani dop con carne estera - la procura torinese chiede processo per 12 persone : Invece di maiali italiani, diverse aziende avrebbero usato animali danesi per produrre famosi e pregiati Prosciutti italiani venduti ed etichettati come italiani al cento per cento e con denominazione di origine protetta. Per questo i pm torinesi hanno chiesto il rinvio a giudizio per dodici persone e sei aziende piemontesi accusate a vario titolo di associazione a delinquere e frode in commercio.Continua a leggere

Di Maio assicura : 'Reddito di cittadinanza solo agli Italiani' : Nel mondo Nancy Pelosi è stata eletta speaker della Camera , per la seconda volta, nel giorno dell'insediamento del nuovo Congresso americano a maggioranza democratica. Pelosi ha promesso che verrà ...

Di Maio assicura : “Reddito di cittadinanza solo agli Italiani” : In Italia Conte è disposto a incontrare l’Anci con Salvini per parlare del decreto sicurezza. “Però i sindaci non possono disapplicare una legge che non condividono”, ha aggiunto Palazzo Chigi in una nota. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha chiesto a Salvini “di rivedere il decreto”. Il ministro d

Assicurazioni - Rc auto più cara per 1 - 2 milioni di Italiani : Sono 1,2 milioni , gli automobilisti italiani che quest'anno vedranno aumentare il costo dell'assicurazione Rc auto in seguito a incidenti con colpa avvenuti nel 2018. È quanto riportato dallo studio ...