Hispano Suiza | - Il marchio rinasce con un' hypercar

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Lo storicoproverà nuovamente a tornare in vita presentando al Salone di Ginevra una nuova, la Maguari HS1 GTC. La nuova sportiva, che ben poco ha a che vedere con gli sfarzosi modelli classici del costruttore franco-spagnolo (con origini svizzere), evolve le forme e la meccanica della concept V10 Supercharged presentata durante la rassegna elvetica nel 2010, ma mai entrata in produzione per problemi riguardo ai diritti d'utilizzo del1.085 CV per 380 km/h. Come il prototipo presentato nove anni fa, anche la nuova HS1 GTC dispone di un propulsore a dieci cilindri montato longitudinalmente in posizione posteriore centrale. L'evoluzione dei sistemi di sovralimentazione ha portato il 5.2 litri d'origine Audi a erogare 1.085 CV a 8.200 giri/min e 1.050 Nm a 6.650 giri/min, cifre rese possibili da due turbine e da un compressore volumetrico ad ...