C’è un Oscar che arriva a Porto Sant’Elpidio - la straprovincia che ci piace : Roma. E’ l’ora dell’Oscar latino-marchigiano. Nel gruppo di lavoro di “Spiderman: un nuovo universo”, che ha vinto la statuetta per il miglior film di animazione, c’è infatti la disegnatrice Sara Pichelli. E’ lei, nata nel 1983 a Porto Sant’Elpidio, che ha dato vita grafica al protagonista. “Ha crea

Oscar 2019 : qualche riflessione per orientarsi nelle polemiche : Non c'è persona al mondo che non abbia pianto sulle note di Freddy Mercury almeno una volta in vita propria, ma ciò è sufficiente per urlare al capolavoro? La favorita di Yorgos Lanthimos : miglior ...

Oscar 2019 : il video In Memoriam - tra Stan Lee e polemiche : A novembre fan e cinefili di tutto il mondo sono rimasti in lutto quando è giunta la notizia della morte di Stan Lee , venuto a mancare dopo le complicanze di una polmonite. Stan "The Man" è una ...

LADY GAGA E BRADLEY COOPER - VIDEO SHALLOW/ Romantico flirt? No perché... - Oscar 2019 - : LADY GAGA e BRADLEY COOPER, VIDEO Oscar 2019: la nuova versione intima di SHALLOW fa impazzire il gossip: i due sono innamorati?

Lady Gaga ha vinto l'Oscar che Madonna ha sognato : Lady Gaga è riuscita laddove Madonna ha sognato questo momento per tutta la vita. Ha vinto un Oscar, anche se per una canzone e non per il film, ma comunque era lo stesso candidata come migliore ...

Perché l'Oscar a Rami Malek smonta tutte le teorie razziste di Trump e Salvini : Vorrebbero un mondo pieno di neri stonati, lenti e magari con il pisello piccolo per sentirsi tranquillizzati nella loro piccola villetta bifamiliare. E invece quella frase è un'esplosione politica, ...

Viggo Mortensen - autista che impara la tolleranza in Green Book - miglior film agli Oscar : Sullo sfondo di un'America razzista nasce Green Book , cronaca di un'amicizia speciale tra il buttafuori italoamericano Tony Vallelonga, Viggo Mortensen , e il musicista americano Donald Shirley, ...

Sara Pichelli da Oscar - italiana la disegnatrice di Spider-Man : C’è anche un pò di Italia in questa edizione numero 91 degli Oscar. Spider-Man: Un Nuovo Universo ha vinto l’Oscar per il miglior film di animazione e Sara Pichelli, disegnatrice di fumetti di Porto Sant’Elpidio (Fermo), classe 1983, è fra le animatrici e animatori impegnati nel progetto. «Sara Pichelli ha creato il personaggio di Miles, ha fatto il lavoro pesante, poi per noi è stato facile portarlo sullo schermo», ha detto il ...

La cerimonia degli Oscar è stata così noiosa che c'è voluta la politica : C'è voluta la politica per ravvivare una cerimonia di premiazione degli Oscar davvero noiosa. Ci ha pensato Spike Lee, ritirando il primo Oscar della sua carriera, vinto per la miglior sceneggiatura non originale con "BlacKkKlansman": "Le elezioni presidenziali del 2020 sono dietro l'angolo – ha det

Premi Oscar contro il presidente : scelti i film che si oppongono alla politica di Trump : Chi pensava che gli Oscar Premiassero semplicemente i film più belli del mondo quest'anno potrebbe aver incontrato qualche perplessità. Gli Oscar 2019 sono stati infatti il gesto politico più smaccato degli ultimi mesi: sono stati scelti quasi esclusivamente film ed artisti che apertamente si oppongono alle politiche del presidente Donald Trump in tema di immigrazione e inclusione sociale. film basati su un'unica ideologia L'Oscar al miglior ...

Oscar 2019 - la stizza di Spike Lee per il premio a Green Book : “Chiamata sbagliata - sembrava uno scherzo” : Anche il “fronte antirazzista” che ha vinto simbolicamente gli Oscar 2019 si spezza a metà. Variety riporta che negli attimi immediatamente successivi all’assegnazione del premio al miglior film per Green Book, il regista Spike Lee è rimasto visibilmente contrariato. In lizza nella stessa categoria con BlacKkKlansman, vincitore comunque dell’Oscar per la Miglior Sceneggiatura non originale, ed autore di uno degli speech più impegnati ed ...

Perché Billy Porter ha scelto di indossare un abito gonna agli Oscar 2019 : Per chi lo segue, anche non sullo schermo, sa bene quanto Billy Porter sia abile nel creare degli outfit «pazzeschi» capaci di catalizzare tutta l'attenzione mediatica, e non, su di lui. Dall'ultimissima New York Fashion Week di febbraio, durante la quale ha azzardato i look più audaci, «gender fluid», passando per la serata di premiazione di gennaio agli Annual AFI Awards di Los Angeles, in cui si è ...

Lady Gaga che parla italiano agli Oscar 2019 ti farà emozionare : Ciao bellissima! The post Lady Gaga che parla italiano agli Oscar 2019 ti farà emozionare appeared first on News Mtv Italia.

Oscar 2019 - anche le mestruazioni vincono la statuetta : «Non riesco a credere che un film sulle mestruazioni abbia appena vinto un Oscar». Rayka Zehtabchi lo ha detto accettando la statuetta per il cortometraggio Period. End of sentence , in italiano è disponibile su Netflix con il titolo Il ciclo del progresso, e dedicandola alle donne di Kathikhera. «Sappiate», ha detto rivolta alle donne indiane, «che voi state aiutando le donne di tutto il mondo a lottare per l’uguaglianza mestruale». Ha aggiunto ...