Calendario F1 2019 | GP in diretta tv o in chiaro su Sky | Tv8 e Rai

Pentathlon - Coppa del Mondo 2019 : il Calendario completo. Programma e date : Scatterà mercoledì 27 febbraio la Coppa del Mondo 2019 del Pentathlon moderno: la prima tappa si terrà al Cairo, in Egitto. Il circuito maggiore dello sport del soldato si sposterà a metà aprile a Sofia, in Bulgaria, mentre a metà maggio farà tappa in Ungheria, precisamente a Székesfehérvár. A fine maggio ci si sposterà in Repubblica Ceca, a Kladno, mentre a fine giugno a Tokyo nelle Finali si faranno le prove generali delle Olimpiadi ed in ...

Calendario MotoGP 2019 : gare in diretta tv o in chiaro su Sky e Tv8 : Calendario MotoGP 2019: gare in diretta tv o in chiaro su Sky e Tv8 GP MotoGP in diretta tv e in chiaro Gli appassionati di Motomondiale sono pronti a segnarsi le date sul Calendario per assistere in diretta (o in differita, in chiaro) il MotoGP 2019. Alcune gare saranno infatti visibili solo agli abbonati di Sky e andranno poi in differita su Tv8. Quest’ultimo canale trasmetterà comunque alcune gare in diretta. Andiamo quindi a vedere qual ...

Skeleton - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Ultimo appuntamento della stagione per quanto riguarda lo Skeleton: in quel di Calgary si sono assegnate le Coppe del Mondo, ora ci si sposta, sempre in Canada, verso Whistler, dove si assegneranno i titoli iridati. Vanno in scena nel tra una settimana i Mondiali: andiamo a scoprire il programma, con gli orari italiani, ed il calendario completo della manifestazione. Mondiali Skeleton Whistler 2019 Mercoledì 7 marzo Ore 18.00 Skeleton maschile ...

Speed skating - Mondiali all-round 2019 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : Sono appena andati in archivio i Mondiali sprint ed ora è già tempo di pensare ai Mondiali allround di Speed skating: a Calgary i 48 atleti migliori al mondo (24 uomini ed altrettante donne) si daranno battaglia per le tre medaglie iridate. Per l’Italia hanno ottenuto la qualifica Francesca Lollobrigida e Noemi Bonazza tra le donne e per gli uomini Andrea Giovannini e Michele Malfatti, mentre Davide Ghiotto è la terza riserva. Sabato 2 ...

Bob - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Conclusa la Coppa del Mondo, è tempo del piatto forte per la stagione del bob. A Whistler, in Canada, andranno in scena i Mondiali di bob, con la edizione numero sessantatrè della propria storia. Nel 2017 la kermesse iridata si disputò a Schönau am Königssee, in Germania, e vide il trionfo dei padroni di casa con 4 medaglie d’oro, una d’argento e due di bronzo. Anche in questo 2019 i tedeschi sono i grandi favori, con i padroni di ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : È iniziato il conto alla rovescia per i Mondiali di Ciclismo su pista, che si svolgeranno da mercoledì 27 febbraio a domenica 3 marzo a Pruszkow (Polonia). La stagione si chiuderà con la rassegna iridata, in cui i migliori atleti del mondo si sfideranno per conquistare il titolo. L’Italia si presenterà con una squadra competitiva e punterà a ripetere l’ottima prestazione della scorsa edizione, chiusa con un bottino di sei medaglie. Come di ...

F1 - Test Barcellona 2019 (26 febbraio-1° marzo) : programma - orari e tv. Il Calendario completo : La seconda serie di Test F1 si svolgerà a Barcellona da martedì 26 febbraio a venerdì 1° marzo. Altre 32 ore di lavoro complessive a disposizione dei team che sul circuito catalano saranno impegnati nelle ultime prove prima del Mondiale che scatterà il 17 marzo in Australia, a Melbourne. Le scuderia si fermeranno in terra spagnola dopo aver già girato dal 18 al 21 febbraio e cercheranno delle nuove indicazioni per capire punti di forza, punti ...

Atletica - Europei indoor 2019 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : Gli Europei indoor 2019 di Atletica leggera si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. Si preannuncia grande spettacolo con la rassegna continentale al coperto, l’appuntamento clou della stagione in sala: tanti campioni si daranno battaglia per la conquista delle medaglie, l’Italia cercherà di essere protagonista con alcuni alfieri di punta come Gianmarco Tamberi, Claudio Stecchi, Marcell Jacobs, Simone Forte e ...

Terza giornata 6 nazioni 2019 : Calendario partite e dove vederle in diretta streaming e TV. : Terza giornata 6 nazioni 2019: calendario partite e dove vederle in diretta streaming e TV. Torneo 6 nazioni di Rugby Terza giornata 6 nazioni 2019: calendario partite e orario Italia. dove vedere le partite in diretta streaming e TV. Il Sei nazioni è, come molti sapranno, il torneo di rugby a 15 più prestigioso dell’emisfero nord, da questa edizione sponsorizzato Guinness. Le prime due giornate La prima giornata: A dare il via ...

Classifica Sei Nazioni Rugby femminile 2019 : Calendario - date - risultati e punti. Italia seconda alle spalle dell’Inghilterra : Partirà oggi, venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby a livello femminile. Tre sfide casalinghe e due in trasferta per la Nazionale Italiana che va a caccia del podio. Si comincia con la sfida a domicilio in terra scozzese. Andiamo a scoprire il calendario con tutti i risultati e la Classifica del Sei Nazioni al femminile. risultati E Classifica SEI Nazioni femminile 2019 Prima giornata Irlanda v ...

Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date - orari e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Carnevale di Cento 2019 : biglietti - programma e carri. Il Calendario : Carnevale di Cento 2019: biglietti, programma e carri. Il calendario Il Cento Carnevale d’Europa sfila nel centro storico della Città di Cento, dove le splendide creature di cartapesta fanno il loro spettacolo di maschere e gruppi in costume ogni domenica di Carnevale (10-17-24 febbraio e dal 3-10 marzo) dalle ore 14:00 alle ore 18.30. L’ultima domenica di Carnevale ci sarà il Gran Finale con la proclamazione e premiazione ...

Classifica Sei Nazioni Rugby 2019 : Calendario - date - risultati e punti. L’Irlanda rientra in corsa per il successo finale : Partirà venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: l’Italia farà visita alla Scozia nella prima giornata, poi riceverà il Galles. Dopo il riposo, gara in casa con l’Irlanda, a seguire, dopo un’altra settimana di riposo, partita fuori casa, questa volta in Inghilterra. Chiusura del torneo contro la Francia nella quinta giornata, ancora in ...

Classifica Sei Nazioni Rugby femminile 2019 : Calendario - date - risultati e punti. Italia seconda alle spalle dell’Inghilterra : Partirà oggi, venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby a livello femminile. Tre sfide casalinghe e due in trasferta per la Nazionale Italiana che va a caccia del podio. Si comincia con la sfida a domicilio in terra scozzese. Andiamo a scoprire il calendario con tutti i risultati e la Classifica del Sei Nazioni al femminile. risultati E Classifica SEI Nazioni femminile 2019 Prima giornata Irlanda v ...