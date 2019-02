Torna a Perugia il ' Panini tour Up 2019

Volley - SuperLega 2019 : 22^ giornata - Perugia e Trento si sfidano a distanza. Modena per Tornare alla vittoria : Nel weekend del 23-24 febbraio si giocherà la 22^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Non sono in programma dei big match ma il turno potrebbe diventare fondamentale per la classifica generale visto che ci avviciniamo a grandi passi verso il termine della regular season. La capolista Perugia ha allungato al comando (tre punti di vantaggio su Trento), sta attraversando un buon momento di forma condito ...